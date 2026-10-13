РФ атакувала навчальний заклад у Рівному

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/dsns.rivne

Російські війська атакували центр Рівного безпілотником. Під удар потрапив корпус навчального закладу. На місці є руйнування та поранені люди.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у вівторок, 13 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Удар РФ по навчальному закладу у Рівному

За словами очільника ОВА Олександра Коваля, 13 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по навчальному закладу в центрі Рівного.

Наразі на місці влучання працюють усі відповідні служби. Унаслідок атаки РФ будівля зазнала значних пошкоджень, також є постраждалі.

"Маємо приліт БпЛА в центр міста. Корпус навчального закладу, всі служби на місці. Працюємо, багато ушкоджень, є поранені". — повідомив Олександр Коваль.

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