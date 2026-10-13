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Головна Новини дня РФ атакувала навчальний заклад в центрі Рівного: є поранені та руйнування

РФ атакувала навчальний заклад в центрі Рівного: є поранені та руйнування

Ua ru
13 жовтня 2026 10:54
РФ атакувала навчальний заклад у Рівному
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/dsns.rivne

Російські війська атакували центр Рівного безпілотником. Під удар потрапив корпус навчального закладу. На місці є руйнування та поранені люди.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у вівторок, 13 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Удар РФ по навчальному закладу у Рівному

За словами очільника ОВА Олександра Коваля, 13 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по навчальному закладу в центрі Рівного.

Наразі на місці влучання працюють усі відповідні служби. Унаслідок атаки РФ будівля зазнала значних пошкоджень, також є постраждалі.

"Маємо приліт БпЛА в центр міста. Корпус навчального закладу, всі служби на місці. Працюємо, багато ушкоджень, є поранені". — повідомив Олександр Коваль.

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Новини.LIVE інформували, що російські війська протягом доби кілька разів атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів пошкоджено лікарню та автомобілі, четверо пацієнтів зазнали легких поранень. Сили ППО знищували ворожі цілі, загиблих немає.

Новини.LIVE також писали, що російські війська 12 жовтня атакували середмістя Дніпра та торговельний центр. Унаслідок обстрілу загинула людина, також пошкоджено приміщення, кав’ярню та вікна багатоповерхівки.

Рівне Рівненська область обстріли війна в Україні атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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