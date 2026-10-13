Атака безпілотників на Хмельниччину: пошкоджено лікарню, є поранені

Пожежник. Фото: ДСНС/dsns.gov.ua

Російські війська протягом доби масовано атакували Хмельницьку область безпілотниками. Внаслідок одного з ударів було пошкоджено лікарню та автомобілі, четверо пацієнтів зазнали легких поранень. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях, обійшлося без загиблих.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

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Серія атак РФ по Хмельниччині

Хмельницька область опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Протягом останньої доби російські війська здійснили кілька хвиль атак на регіон. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін підтвердив активну бойову роботу захисників неба та факт знищення ворожих цілей.

"Упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиття. Деталі згодом", — повідомив очільник області.

Руйнування цивільної інфраструктури та травмовані

Наслідки однієї з ворожих атак зафіксували на території місцевого медичного закладу. Вибухова хвиля вибила вікна та зруйнувала вхідну групу лікарні. Окрім самої будівлі, значних пошкоджень зазнав і цивільний транспорт. Відомо, що постраждали автомобілі, які були припарковані поруч із медзакладом.

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Четверо пацієнтів, які на той момент проходили стаціонарне лікування в установі, отримали незначні травми. Медики оперативно відреагували на ситуацію та надали всім потерпілим необхідну допомогу на місці. Керівник ОВА окремо підкреслив, що загиблих внаслідок атаки немає.

Новини.LIVE інформували, що в селі Муроване Львівського району під час ранкової повітряної тривоги, 13 жовтня, безпілотник упав на приватний сектор. Удар спричинив пожежу у двох будинках, також понівечено три автомобілі.

Тим часом напередодні, 12 жовтня ввечері, масованого обстрілу зазнав Харків. Росіяни запустили на місто десять цілей типу "Бандероль", зафіксовано дев'ять влучань у Холодногірському та Шевченківському районах. Унаслідок ударів суттєвих руйнувань зазнали житлові багатоповерхівки, в одній з яких повністю обвалився під'їзд.

Наразі відомо про понад десяток поранених, однак кількість жертв зростає, бо під уламками будинку досі залишаються люди, пошуково-рятувальна операція триває.