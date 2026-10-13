Атака беспилотников на Хмельнитчину: повреждена больница, ранены

Пожарный. Фото: ГСЧС/dsns.gov.ua

Российские войска в течение суток массированно атаковали Хмельницкую область беспилотниками. В результате одного из ударов были повреждены больница и автомобили, четверо пациентов получили легкие ранения. Силы ПВО отработали по враждебным целям, обошлось без погибших.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.

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Серия атак РФ по Хмельнитчине

Хмельницкая область оказалась под массированным ударом русских беспилотников. В течение последних суток российские войска совершили несколько волн атак на регион. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин подтвердил активную боевую работу защитников неба и факт уничтожения враждебных целей.

"В течение суток враг неоднократно атаковал Хмельнитчину ударными беспилотниками. Работали силы ПВО, есть убытки. Детали впоследствии", — сообщил глава области.

Разрушения гражданской инфраструктуры и травмированы

Последствия одной из вражеских атак зафиксировали на территории местного медицинского учреждения. Взрывная волна выбила окна и разрушила входную группу больницы. Кроме самого здания, значительные повреждения получил и гражданский транспорт. Известно, что пострадали автомобили, припаркованные рядом с медучреждением.

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Четверо пациентов, на тот момент проходивших стационарное лечение в учреждении, получили незначительные травмы. Медики оперативно отреагировали на ситуацию и предоставили всем пострадавшим необходимую помощь на месте. Руководитель ОВА особо подчеркнул, что погибших в результате атаки нет.

Новини.LIVE информировали, что в селе Мурованое Львовского района во время утренней воздушной тревоги, 13 октября, беспилотник упал на частный сектор. Удар нанес пожар в двух домах, также изуродовано три автомобиля.

Тем временем накануне, 12 октября вечером, массированный обстрел подвергся Харькову. Россияне запустили на город десять целей типа "Бандероль", зафиксировано девять попаданий в Холодногорском и Шевченковском районах. В результате ударов существенных разрушений получили жилые многоэтажки, в одной из которых полностью обрушился подъезд.

Сейчас известно более десятка раненых, однако количество жертв растет, потому что под обломками дома до сих пор остаются люди, поисково-спасательная операция продолжается.