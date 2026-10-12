Російська атака на Дніпро 12 жовтня: що відомо про обстріл

Пошкоджена кавʼярня в Дніпрі внаслідок російського обстрілу 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у понеділок, 12 жовтня, вдарили по середмістю Дніпра та торговельному центру. Внаслідок обстрілу загинула людина. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук в ефірі День.LIVE.

Реклама

Російська атака на Дніпро 12 жовтня

Внаслідок російського обстрілу у середмісті Дніпра вибиті вікна та пошкоджені приміщення. Ворог вбив одну людину. Крім того, вибухова хвиля пошкодила не менше 20 вікон у багатоповерхівці. Місцеві зазначають, що вибух був дуже потужним.

Крім того, пошкоджень зазнала і місцева кавʼярня. Бариста Ангеліна розповіла, що атака сталася в той момент, коли вона готувала каву, внаслідок чого посипалося скло.

"Був один гість, сидів якраз за барною стійкою, пив каву. Трішки скло його порізало руки, ну там трішки. Далі працюємо, ну було гучно. Трішки перелякалася, звичайно. Гостю переробила каву і далі працюємо", — каже дівчина.

Читайте також:

Згодом Росія завдала ще одного удару. Під атакою опинився торговельний центр міста. Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується.

Як писали Новини.LIVE, 12 жовтня російські окупанти завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівка та торгівельний центр. В ОВА показали фото наслідків.

А у ніч проти 12 жовтня росіяни атакували Дніпро дронами. Ворог пошкодив багатоповерхівку, склади з продуктами та автомобілі. Крім того, відомо про поранених.