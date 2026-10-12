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Главная Новости дня Российский обстрел Днепра: новые подробности ударов

Российский обстрел Днепра: новые подробности ударов

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12 октября 2026 18:59
Репортаж
Российская атака на Днепр 12 октября: что известно об обстреле
Поврежденное кафе в Днепре в результате российского обстрела 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в понедельник, 12 октября, нанесли удар по центру Днепра и торговому центру. В результате обстрела погиб человек. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Алена Шевчук в эфире День.LIVE.

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Российская атака на Днепр 12 октября

В результате российского обстрела в центре Днепра выбиты окна и повреждены помещения. Враг убил одного человека. Кроме того, взрывная волна повредила не менее 20 окон в многоэтажном доме. Местные жители отмечают, что взрыв был очень мощным.

Кроме того, повреждения получила и местная кофейня. Бариста Ангелина рассказала, что атака произошла в тот момент, когда она готовила кофе, в результате чего посыпалось стекло.

"Был один гость, сидел как раз за барной стойкой, пил кофе. Стекло немного порезало ему руки, ну, совсем чуть-чуть. Дальше работаем, ну, было громко. Немного испугалась, конечно. Гостю переделала кофе и дальше работаем", — говорит девушка.

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Впоследствии Россия нанесла ещё один удар. Под атакой оказался торговый центр города. В настоящее время ликвидация последствий обстрела продолжается.

Как писали Новини.LIVE, 12 октября российские оккупанты нанесли удары по Днепру, в результате чего были повреждены многоэтажное здание и торговый центр. В ОВА показали фото последствий.

А в ночь на 12 октября россияне атаковали Днепр с помощью дронов. Враг повредил многоэтажное здание, склады с продуктами и автомобили. Кроме того, известно о раненых.

война Днепр Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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