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Главная Новости дня Россия атаковала Днепр: повреждены ТЦ и дома, есть погибший

Россия атаковала Днепр: повреждены ТЦ и дома, есть погибший

Ua ru
12 октября 2026 12:29
Россия атаковала Днепр 12 октября: есть погибший, повреждены дома и торговый центр
Последствия российского обстрела Днепра 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в понедельник, 12 октября, атаковали Днепр. В результате обстрела были повреждены многоэтажное здание и торговый центр. Кроме того, в результате российского удара погиб один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепра 12 октября

Взрывная волна повредила окна многоэтажного дома. В результате обстрела погиб один человек.

Російський обстріл Дніпра 12 жовтня
Выбитые окна в результате российского обстрела Днепра 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА
Удар Росії по Дніпру 12 жовтня
Последствия российского обстрела Днепра 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА
Атака Росії на Дніпро 12 жовтня
Выбитые окна в результате атаки РФ на Днепр 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА

Кроме того, противник нанес удар по Днепровскому району, в результате чего загорелся один из этажей торгового центра.

Російський удар по Дніпру 12 жовтня
Поврежденный ТЦ в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, 12 октября российские оккупанты нанесли удар по Житомирской области. Враг атаковал объекты железнодорожной инфраструктуры, в результате чего произошли пожары.

Ранее мы сообщали, что предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" начало процедуру холодной остановки производства. Такое решение было принято после четырёх российских атак, в результате которых шестеро работников погибли, а ещё 18 получили ранения.

война Днепр Украина Днепропетровская область обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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