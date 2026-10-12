Россия атаковала Днепр 12 октября: есть погибший, повреждены дома и торговый центр

Последствия российского обстрела Днепра 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в понедельник, 12 октября, атаковали Днепр. В результате обстрела были повреждены многоэтажное здание и торговый центр. Кроме того, в результате российского удара погиб один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепра 12 октября

Взрывная волна повредила окна многоэтажного дома. В результате обстрела погиб один человек.

Выбитые окна в результате российского обстрела Днепра 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия российского обстрела Днепра 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА

Выбитые окна в результате атаки РФ на Днепр 12 октября. Фото: Днепропетровская ОВА

Кроме того, противник нанес удар по Днепровскому району, в результате чего загорелся один из этажей торгового центра.

Поврежденный ТЦ в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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