АрселорМиттал Кривой Рог приостанавливает производство после российских атак

Работник "АрселорМиттал Кривой Рог". Фото: facebook.com/ArcelorMittalUA

Крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Украины с полным производственным циклом "АрселорМиттал Кривой Рог" приступило к реализации процесса холодной остановки производства. Решение было принято после четырех российских атак, в результате которых погибли шесть работников, ещё 18 получили ранения. Кроме того, первичное металлургическое производство было остановлено.

Об этом сообщила пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог", передает Новини.LIVE.

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Остановка "АрселорМиттал Кривой Рог"

В течение следующих двух месяцев планируется подготовиться к безопасному прекращению производства и осуществить его остановку. После этого промышленные активы будут законсервированы, чтобы иметь возможность возобновить работу предприятия после завершения боевых действий.

Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо сообщил, что холодная остановка — это не просто приостановка производства, а превентивная мера для обеспечения устойчивости бизнеса, а также способ управления значительными рисками на уровне каждого отдельного актива.

"Наш приоритет номер один — сохранить наших сотрудников и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первой же возможности", — отметил Лонгобардо.

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По его словам, группа ArcelorMittal не уходит из Украины. В настоящее время безопасная работа невозможна, пока продолжается война.

"После окончания войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу", — добавил Лонгобардо.

Как писали Новини.LIVE, 6 октября российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу с помощью "Бандеролей". Удар пришелся на территорию одной из городских больниц, в результате чего есть раненые.

Ранее противник в Кривом Роге повредил здание Общественного вещателя, где работает корреспондентский пункт "Суспильне Днепр". В результате обстрела выбито более 50 окон, повреждены потолок и мебель, а также двери.