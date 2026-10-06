Российский удар по территории больницы в Кривом Роге 6 октября: двое раненых

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 6 октября, обстреляли Кривой Рог "Бандеролями". В частности, противник нанес удар по территории одной из городских больниц. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Кривого Рога 6 октября

"Враг нанес удар по территории одной из городских больниц", — отметил Вилкул.

На данный момент известно о двух пострадавших, среди которых сотрудница больницы в тяжелом состоянии. Женщина уже находится в операционной. Также пострадал мужчина со средней степенью тяжести.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 6 октября российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В ходе атаки был поврежден мост через Днепр, в результате чего пострадали два человека.

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Кроме того, 5 октября Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье, в результате чего пострадали три человека. Спасатели эвакуировали людей с трех этажей.