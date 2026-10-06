Російський удар по території лікарні в Кривому Розі 6 жовтня: двоє поранених

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 6 жовтня, атакували Кривий Ріг "Бандеролями". Зокрема, противник завдав удару по території однієї з міських лікарень. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Кривого Рогу 6 жовтня

"Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень", — зазначив Вілкул.

Наразі відомо про двох травмованих, серед яких співробітниця лікарні в важкому стані. Жінка вже в операційній. Також травмований чоловік в стані середньої тяжкості.

Допис Вілкула. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Під час атаки було пошкоджено міст через Дніпро, внаслідок чого травмувалися двоє людей.

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Крім того, 5 жовтня Росія завдала удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали троє людей. Рятувальники деблокували людей із трьох поверхів.