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Головна Новини дня Росія вдарила по території лікарні в Кривому Розі: є поранені

Росія вдарила по території лікарні в Кривому Розі: є поранені

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6 жовтня 2026 10:38
Російський удар по території лікарні в Кривому Розі 6 жовтня: двоє поранених
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 6 жовтня, атакували Кривий Ріг "Бандеролями". Зокрема, противник завдав удару по території однієї з міських лікарень. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Кривого Рогу 6 жовтня

"Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень", — зазначив Вілкул.

Наразі відомо про двох травмованих, серед яких співробітниця лікарні в важкому стані. Жінка вже в операційній. Також травмований чоловік в стані середньої тяжкості.

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Під час атаки було пошкоджено міст через Дніпро, внаслідок чого травмувалися двоє людей. 

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Крім того, 5 жовтня Росія завдала удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали троє людей. Рятувальники деблокували людей із трьох поверхів.

війна Кривий Ріг лікарні обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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