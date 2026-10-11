АрселорМіттал Кривий Ріг призупиняє виробництво після російських атак

Працівник "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фото: facebook.com/ArcelorMittalUA

Найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України з повним виробничим циклом "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочав реалізацію процесу холодної зупинки виробництва. Рішення ухвалили після чотирьох російських атак, внаслідок яких загинули шестеро працівників, ще 18 отримали поранення. Крім того, первинне металургійне виробництво було зупинено.

Про це повідомила пресслужба "АрселорМіттал Кривий Ріг", передає Новини.LIVE.

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Зупинка "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Упродовж наступних двох місяців планують підготуватися до безпечного припинення виробництва та здійснити його зупинку. Після цього промислові активи законсервують, аби мати змогу відновити роботу підприємства після завершення бойових дій.

Гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо повідомив, що холодна зупинка — це не просто призупинення виробництва, а запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу, а також спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу.

"Наш пріоритет номер один — зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди", — зазначив Лонгобардо.

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За його словами, група ArcelorMittal не залишає Україну. Наразі безпечна робота неможлива, доки триває війна.

"Після завершення війни, коли умови це дозволятимуть, ми розпочнемо діалог з Урядом України та повторно оцінимо, чи можна безпечно й стало відновити роботу", — додав Лонгобардо.

Як писали Новини.LIVE, 6 жовтня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу "Бандеролями". Удар припав на територію однією з міських лікарень, внаслідок чого є поранені.

Раніше противник у Кривому Розі пошкодив будівлю Суспільного мовника, де працює кореспондентський пункт "Суспільне Дніпро". Внаслідок обстрілу вибито понад 50 вікон, понівечено стелю та меблі, а також двері.