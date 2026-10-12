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Главная Новости дня Россия нанесла удар по железной дороге в Житомирской области: возникли пожары

Россия нанесла удар по железной дороге в Житомирской области: возникли пожары

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12 октября 2026 10:37
РФ атаковала железную дорогу в Житомирской области: последствия обстрелов
Спасатели устраняют последствия атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру Житомирской области. Фото: facebook.com/DSNSZhytomyr

Российские войска атаковали север Житомирской области. Под ударом оказались объекты железнодорожной инфраструктуры в Коростенском районе. В результате обстрелов возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области, передает Новини.LIVE в понедельник, 12 октября.

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Что известно о последствиях атаки РФ на Житомирщине

По данным ГСЧС, российские войска с вечера 11 октября неоднократно обстреливали север Житомирской области. В результате атак были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры в Коростенском районе, где возникли пожары.

Атака РФ на Житомирщину
Спасатели работают на месте удара РФ в Житомирской области. Фото: facebook.com/DSNSZhytomyr

Спасатели оперативно ликвидировали возгорания. В то же время из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС были вынуждены отходить в безопасные места, а после этого возвращаться к работе.

На момент публикации сообщения информация о пострадавших и раненых не поступала.

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Скриншот сообщения ГСЧС Житомирской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что, по данным Владимира Зеленского, в течение недели (5–11 октября) Россия сбросила на Украину около 1450 авиабомб, 75 ракет и более 1640 ударных дронов. Президент подчеркнул, что российские войска атаковали жилые дома, медицинские учреждения, гражданскую инфраструктуру и энергетику. Украина продолжает координировать действия с партнерами для усиления противовоздушной обороны и обеспечения боевой авиации боеприпасами.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года российские атаки уничтожили как минимум четыре нефтебазы крупных операторов, в частности KLO и WOG. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн считает, что хранить стратегические запасы топлива в обычных наземных резервуарах опасно из-за постоянных ударов РФ.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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