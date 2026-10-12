Ситуация с нефтебазами в Украине: сколько резервуаров атаковали россияне в сентябре

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

Только в течение сентября в результате российских атак в Украине сгорели четыре нефтебазы крупных операторов, в частности компаний KLO и WOG. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн подчеркивает острую необходимость формирования стратегического запаса топлива, однако предупреждает, что хранение топлива в классических наземных резервуарах не является эффективным методом.

Об этом Сергей Куюн рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Россия уничтожает топливную инфраструктуру в Украине

Создание стратегического запаса топлива в Украине в настоящее время невозможно по классической наземной схеме из-за постоянных ракетных ударов РФ, которые ежемесячно уничтожают топливную инфраструктуру. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн объяснил, почему хранение ресурса в наземных хранилищах приведет к банкротству бизнеса.

Враг начал методично уничтожать классические наземные резервуары еще в 2022 году, и эти атаки не прекращаются. По оценкам эксперта, только в течение сентября ударами РФ были сожжены как минимум четыре нефтебазы крупных и известных операторов рынка, которые продолжали функционировать.

В частности, речь идет об уничтоженной нефтебазе компании KLO в Броварах, а также о двух нефтебазах оператора WOG.

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Куюн подчеркнул, что в таких условиях размещение любого запаса топлива в наземных емкостях является неэффективным.

"Это вопрос нескольких недель в лучшем случае. Потом он сгорит. А бизнес обанкротится. То есть он сгорит один раз, сгорит два раза, но в третий раз бизнес уже просто не выдержит этого", — пояснил Куюн.

Чтобы избежать этого, правительственные чиновники акцентируют внимание на возможности перенести хранение топливных запасов за границу.

Такую позицию эксперт считает ошибочной. По его словам, в зарубежных странах практически нет свободных резервуаров, да и сам процесс сопровождается многочисленными требованиями и ограничениями со стороны законодательства.

В качестве примера Сергей Куюн привел ситуацию в Польше. Для использования местных мощностей украинскому предприятию придется фактически стать польской компанией.

Это требует обязательного получения соответствующих иностранных лицензий на хранение, импорт и оптовую торговлю. Помимо большого количества технических нюансов, реализовать такую возможность нереально без значительных финансовых инвестиций со стороны предпринимателей.

Новини.LIVE сообщали, что основатель группы компаний «Prime» Дмитрий Леушкин заявил, что зимний бум на топливо для генераторов не приведет к дефициту или скачку цен на АЗС, даже если отключения света станут системными.

Также, по его же оценкам, внутренний рынок полностью готов к пиковым нагрузкам, поэтому запасаться бензином или топливом в канистры водителям не стоит. Скупка топливных талонов про запас также не имеет смысла, ведь из-за ограниченного срока действия они рискуют просто потерять их.

В то же время враг не прекращает попыток нанести удар по энергетической инфраструктуре. В конце сентября российские войска нанесли баллистический удар по нефтегазовому объекту в Полтавской области. По меньшей мере пять ракет попали в промышленные мощности, которые уже длительное время были законсервированы и не работали.