Стан нафтобаз в Україні: скільки резервуарів атакували росіяни у вересні

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС України

Лише протягом вересня внаслідок російських атак в Україні згоріли чотири нафтобази великих операторів, зокрема компаній KLO та WOG. Експерт паливного ринку Сергій Куюн наголошує на гострій потребі формування стратегічного запасу пального, проте застерігає, що зберігати пальне у класичних наземних резервуарах не є дієвим методом.

Про це Сергій Куюн розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Росія знищує паливну інфраструктуру в Україні

Створення стратегічного резерву пального в Україні наразі неможливе за класичною наземною схемою через постійні ракетні удари РФ, які щомісяця знищують паливну інфраструктуру. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн пояснив, чому зберігання ресурсу в наземних сховищах призведе до банкрутства бізнесу.

Класичні наземні резервуари ворог почав методично вибивати ще у 2022 році, і ці атаки не припиняються. За оцінками експерта, лише протягом вересня ударами РФ було спалено щонайменше чотири нафтобази великих і відомих операторів ринку, які продовжували функціонувати.

Зокрема, йдеться про знищену нафтобазу компанії KLO у Броварах, а також про дві нафтобази оператора WOG.

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Куюн наголосив, що за таких умов розміщення будь-якого паливного запасу в наземних місткостях є неефективним.

"Це питання декількох тижнів в кращому випадку. Потім він згорить. А бізнес збанкрутує. Тобто воно раз згорить, два згорить, але третій бізнес вже просто не вивезе цього", — пояснив Куюн.

Щоб уникнути цього, урядовці акцентують на можливості перенести зберігання паливних запасів за кордон.

Таку позицію експерт вважає хибною. За його словами, в іноземних державах практично немає вільних резервуарів, та і сам процес супроводжується численними вимогами та обмеженнями з боку законів.

Як приклад Сергій Куюн навів ситуацію у Польщі. Для використання місцевих потужностей українському підприємству доведеться фактично стати польською компанією.

Це вимагає обов'язкового отримання відповідних іноземних ліцензій на зберігання, імпорт та оптову торгівлю. Окрім великої кількості технічних нюансів, реалізувати таку можливість нереально без значних фінансових інвестицій від підприємців.

Новини.LIVE інформували, що засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін заявив, що зимовий бум на пальне для генераторів не призведе до дефіциту чи стрибка цін на АЗС, навіть якщо відключення світла стануть системними.

Також за його ж оцінками внутрішній ринок повністю готовий до пікових навантажень, тому запасатися бензином або пальним у каністри водіям не варто. Скупка паливних талонів про запас також не має сенсу, адже через обмежений термін дії вони ризикують просто втратити їх.

Водночас ворог не полишає спроб поцілити в енергетичну інфраструктуру. Наприкінці вересня російські війська завдали балістичного удару по нафтогазовому об'єкту на Полтавщині. Щонайменше п'ять ракет влучили по промислових потужностях, які вже тривалий час були законсервовані та не працювали.