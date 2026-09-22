Удар РФ по нафтогазовому об’єкту: на Полтавщині він не працюватиме

Руйнування. Ілюстративне фото: "Нафтогаз України"

Уночі російські війська атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Щонайменше п’ять ракет влучили по технологічних об’єктах, які тривалий час не працювали.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України", передає Новини.LIVE.

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Об’єкт десятки разів зазнавав атак

Компанія повідомляє, що об’єкт із 2022 року вже десятки разів ставав ціллю російських атак. Для ударів окупанти застосовували як безпілотники, так і ракети.

Обладнання підприємства до нинішньої атаки вже тривалий час було виведене з ладу, а самі технологічні об’єкти не працювали.

Проте, цього разу російський удар спричинив критичні руйнування.

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У "Нафтогазі" зазначили, що масштаби пошкоджень фактично унеможливлюють відновлення та подальше функціонування об’єкта. Компанія продовжує оцінювати наслідки російської атаки.

"Щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об’єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведене з ладу. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта", — написав НАК "Нафтогаз України".

Раніше Новини.LIVE писали, що протягом тижня російські війська завдали ударів по 13 об’єктах Групи "Нафтогаз" у різних регіонах України, використовуючи ракети та безпілотники різних типів. Через пошкодження частина підприємств була змушена призупинити роботу, що призвело до зниження обсягів видобутку.

Новини.LIVE інформували, що РФ систематично здійснює терор проти цивільного населення. Повідомляється, що російські війська протягом ночі атакували десять областей України, президент Володимир Зеленський зазначив, що країна-агресор не лише не зменшує своїх ескалаційних кроків, а й дає багато сигналів про готовність розширити війну.