Удар РФ по нефтегазовому объекту: в Полтавской области он не будет работать

Разрушения. Иллюстративное фото: "Нафтогаз Украины"

Ночью российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по объекту нефтегазового комплекса в Полтавской области. По меньшей мере пять ракет попали в технологические объекты, которые уже давно не функционировали.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", передает Новини.LIVE.

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Объект десятки раз подвергался атакам

Компания сообщает, что с 2022 года объект уже десятки раз становился мишенью российских атак. Для нанесения ударов оккупанты применяли как беспилотники, так и ракеты.

Оборудование предприятия до нынешней атаки уже длительное время было выведено из строя, а сами технологические объекты не работали.

Однако на этот раз российский удар привёл к критическим разрушениям.

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В "Нафтогазе" отметили, что масштабы повреждений фактически делают невозможным восстановление и дальнейшее функционирование объекта. Компания продолжает оценивать последствия российской атаки.

"По меньшей мере пять ракет попали в технологические объекты, которые и так уже давно остановлены и не работают. Этот объект с 2022 года уже десятки раз подвергался российским атакам, как с помощью дронов, так и ракет, а его оборудование давно и надолго выведено из строя. Нынешний удар привел к критическим разрушениям, что фактически делает невозможным восстановление и функционирование объекта", — написала НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение недели российские войска нанесли удары по 13 объектам Группы "Нафтогаз" в разных регионах Украины, используя ракеты и беспилотники различных типов. Из-за повреждений часть предприятий была вынуждена приостановить работу, что привело к снижению объемов добычи.

Новини.LIVE писали, что РФ систематически ведет террор против гражданского населения. Сообщается, что российские войска в течение ночи атаковали десять областей Украины, президент Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор не только не смягчает свои эскалационные действия, но и посылает много сигналов о готовности расширить войну.