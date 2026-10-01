Льоушкін попередив українців про ризики скуповування талонів на бензин

Мережа АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

За словами паливного експерта, засновника групи компаній "Prime" Дмитра Льоушкіна дефіциту пального в Україні не очікується, тому водіям не варто поспішати скуповувати бензин або талони наперед. Він зазначив, що така покупка може виявитися невигідною через обмежений термін дії талонів.

Про це Льоушкін розповів журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Чи відрізняються ціни на пальне в регіонах

Льоушкін пояснив, чому вартість пального на великих мережах АЗС у різних регіонах зазвичай не має суттєво відрізнятися.

За його словами, мережі розраховують собівартість пального по всій країні. Попри те, що витрати на логістику в окремих регіонах можуть бути вищими, вони враховуються в загальному розрахунку.

"В нас мережевий АЗС, вони рахують собівартість саме по мережі, яка розгалуджена по всій країні. Тому за рахунок цього це зрівнюється, не можна бути там десь більше, десь менше. Звісно, собівартість у Харкові вища, ніж, наприклад, у Одесі або у Львові, але це рахується як середнє арифметичне. Тому ціна одна по всій країні", — зазначив Льоушкін.

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Чи варто купувати бензин наперед

Експерт радить водіям не поспішати створювати запаси пального. За його словами, талони мають обмежений термін дії та можуть закінчитися ще до того, як ціни на пальне суттєво зростуть.

"Талони мають термін дії, вони закінчаться до того періоду, як це буде пальне так коштувати, і ви ще навпаки маєте втратити шанс. Що стосовно якогось запасу зробити, це таке, на власний розсуд, я не вбачаю, що потрібно щось бігти, щось купляти", — додав Льоушкін.

Також, екперт додав, що жодного дефіциту пального в країні не буде.

Раніше Новини.LIVE писали, що пальне на українських АЗС може дорожчати через підвищення податку на додану вартість та акцизів. Дмитро Льоушкін пояснював, як ці податкові зміни можуть позначитися на вартості бензину та дизельного пального.

Також Новини.LIVE повідомляли про можливе подорожчання продуктів в Україні. Економіст Олексій Кущ пояснював, які товари можуть зрости в ціні та до чого варто готуватися споживачам.