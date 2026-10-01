Лёушкин предупредил украинцев о рисках скупки талонов на бензин

Сеть АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По словам эксперта по топливу, основателя группы компаний "Prime" Дмитрия Леушкина, дефицита топлива в Украине не ожидается, поэтому водителям не стоит спешить с покупкой бензина или талонов заранее. Он отметил, что такая покупка может оказаться невыгодной из-за ограниченного срока действия талонов.

Об этом Леушкин рассказал журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Отличаются ли цены на топливо в регионах

Леушкин объяснил, почему стоимость топлива на крупных сетях АЗС в разных регионах обычно не должна существенно различаться.

По его словам, сети рассчитывают себестоимость топлива по всей стране. Несмотря на то, что расходы на логистику в отдельных регионах могут быть выше, они учитываются в общем расчете.

"У нас сетевые АЗС, они рассчитывают себестоимость именно по сети, которая разветвлена по всей стране. Поэтому за счет этого все выравнивается: не может быть так, чтобы где-то было дороже, а где-то дешевле. Конечно, себестоимость в Харькове выше, чем, например, в Одессе или во Львове, но это учитывается как среднее арифметическое. Поэтому цена одна по всей стране", — отметил Леушкин.

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Стоит ли закупать бензин заранее

Эксперт советует водителям не спешить создавать запасы топлива. По его словам, талоны имеют ограниченный срок действия и могут истечь еще до того, как цены на топливо существенно вырастут.

"Талоны имеют срок действия, они истекут до того, как топливо станет стоить так дорого, и вы, наоборот, рискуете упустить шанс. Что касается каких-то запасов, то это дело каждого, я не вижу необходимости куда-то бежать и что-то покупать",— добавил Лёушкин.

Кроме того, эксперт отметил, что никакого дефицита топлива в стране не будет.

Ранее Новини.LIVE писали, что топливо на украинских АЗС может подорожать из-за повышения налога на добавленную стоимость и акцизов. Дмитрий Леушкин объяснял, как эти налоговые изменения могут отразиться на стоимости бензина и дизельного топлива.

Также Новини.LIVE сообщали о возможном подорожании продуктов в Украине. Экономист Алексей Кущ объяснял, какие товары могут подорожать и к чему стоит готовиться потребителям.