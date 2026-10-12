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Головна Новини дня РФ завдала удару по залізниці на Житомирщині: виникли пожежі

РФ завдала удару по залізниці на Житомирщині: виникли пожежі

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12 жовтня 2026 10:37
РФ атакувала залізницю на Житомирщині: наслідки обстрілів
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на залізничну інфраструктуру Житомирської області. Фото: facebook.com/DSNSZhytomyr

Російські війська атакували північ Житомирської області. Під ударом опинилися об’єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Житомирській області, інформує Новини.LIVE у понеділок, 12 жовтня.

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Що відомо про наслідки атаки РФ на Житомирщині

За даними ДСНС, російські війська від вечора 11 жовтня неодноразово обстрілювали північ Житомирщини. Внаслідок атак пошкоджень зазнали об’єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі, де виникли пожежі.

Атака РФ на Житомирщину
Рятувальники працюють на місці удару РФ у Житомирській області. Фото: facebook.com/DSNSZhytomyr

Рятувальники оперативно ліквідували займання. Водночас через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС були змушені відходити в безпечні місця, а після цього повертатися до роботи.

Станом на момент повідомлення інформація про постраждалих і травмованих не надходила.

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Скриншот повідомлення ДСНС Житомирщини/Facebook

Новини.LIVE інформували, що за даними Володимира Зеленського, протягом тижня (5-11 жовтня) Росія випустила по Україні близько 1450 авіабомб, 75 ракет і понад 1640 ударних дронів. Президент наголосив, що російські війська атакували житлові будинки, медичні заклади, цивільну інфраструктуру та енергетику. Україна продовжує координувати дії з партнерами для посилення протиповітряної оборони та забезпечення бойової авіації боєприпасами.

Новини.LIVE також писали у вересні 2026 року російські атаки знищили щонайменше чотири нафтобази великих операторів, зокрема KLO та WOG. Експерт паливного ринку Сергій Куюн вважає, що зберігати стратегічні запаси пального у звичайних наземних резервуарах небезпечно через постійні удари РФ.

пожежа Житомир обстріли Житомирська область війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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