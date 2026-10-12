Росія атакувала Дніпро 12 жовтня: є загиблий, пошкоджені будинки та ТЦ

Наслідки російського обстрілу Дніпра 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у понеділок, 12 жовтня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка та торгівельний центр. Крім того, російський удар вбив одну людину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпра 12 жовтня

Вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Вибиті вікна внаслідок російського обстрілу Дніпра 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки російського обстрілу Дніпра 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вибиті вікна внаслідок атаки РФ на Дніпро 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, противник завдав удару по Дніпровському району, внаслідок чого зайнявся один з поверхів торгівельного центру.

Пошкоджений ТЦ у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 12 жовтня російські окупанти завдали удару по Житомирській області. Ворог атакував обʼєкти залізничної інфраструктури, внаслідок чого сталися пожежі.

Раніше ми повідомляли, що підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочало процедуру холодної зупинки виробництва. Таке рішення ухвалили після чотирьох російських атак, унаслідок яких шестеро працівників загинули, а ще 18 дістали поранення.