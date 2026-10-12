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Головна Новини дня Росія атакувала Дніпро: пошкоджено ТЦ та будинки, є загиблий

Росія атакувала Дніпро: пошкоджено ТЦ та будинки, є загиблий

Ua ru
12 жовтня 2026 12:29
Росія атакувала Дніпро 12 жовтня: є загиблий, пошкоджені будинки та ТЦ
Наслідки російського обстрілу Дніпра 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у понеділок, 12 жовтня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка та торгівельний центр. Крім того, російський удар вбив одну людину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпра 12 жовтня

Вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Російський обстріл Дніпра 12 жовтня
Вибиті вікна внаслідок російського обстрілу Дніпра 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Удар Росії по Дніпру 12 жовтня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака Росії на Дніпро 12 жовтня
Вибиті вікна внаслідок атаки РФ на Дніпро 12 жовтня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, противник завдав удару по Дніпровському району, внаслідок чого зайнявся один з поверхів торгівельного центру.

Російський удар по Дніпру 12 жовтня
Пошкоджений ТЦ у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 12 жовтня російські окупанти завдали удару по Житомирській області. Ворог атакував обʼєкти залізничної інфраструктури, внаслідок чого сталися пожежі.

Раніше ми повідомляли, що підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочало процедуру холодної зупинки виробництва. Таке рішення ухвалили після чотирьох російських атак, унаслідок яких шестеро працівників загинули, а ще 18 дістали поранення. 

війна Дніпро Україна Дніпропетровська область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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