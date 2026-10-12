Росія атакувала Дніпро 12 жовтня: є загиблий, пошкоджені будинки та ТЦ

Росія атакувала Дніпро: пошкоджено ТЦ та будинки, є загиблий
Російські окупанти у понеділок, 12 жовтня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка та торгівельний центр. Крім того, російський удар вбив одну людину.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Дніпра 12 жовтня
Вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.
Крім того, противник завдав удару по Дніпровському району, внаслідок чого зайнявся один з поверхів торгівельного центру.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 12 жовтня російські окупанти завдали удару по Житомирській області. Ворог атакував обʼєкти залізничної інфраструктури, внаслідок чого сталися пожежі.
Раніше ми повідомляли, що підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочало процедуру холодної зупинки виробництва. Таке рішення ухвалили після чотирьох російських атак, унаслідок яких шестеро працівників загинули, а ще 18 дістали поранення.