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Главная Новости дня Россия атаковала бизнес-центр в Днепре и нанесла удар в районе здания горсовета

Россия атаковала бизнес-центр в Днепре и нанесла удар в районе здания горсовета

Ua ru
3 октября 2026 01:40
Обстрел Днепра 3 октября — под обстрел попал бизнес-центр
Срочная новость

В ночь со 2 на 3 октября россияне атаковали Днепр с помощью дронов. В результате вражеского обстрела вновь пострадал бизнес-центр, возник пожар, а также были зафиксированы попадания в районе здания Днепровского городского совета.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

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Последствия обстрела Днепра

Поздно вечером 2 октября глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в своем Telegram-канале сообщил, что в 23:40 россияне в очередной раз атаковали Днепр, в результате чего возник пожар.

«Спасатели локализовали пожар на крыше бизнес-центра в центре Днепра, который возник в результате вражеской атаки. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил он позже.

Также Ганжа сообщил, что это была повторная атака на бизнес-центр, по которому россияне нанесли удар в начале недели.

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Кроме того, параллельно в своем Telegram несколько постов опубликовал мэр Днепра Борис Филатов. Он показал последствия атаки на парковке Днепровского городского совета. Впоследствии он сообщил, что возле горсовета произошел уже третий обстрел.

Новость дополняется...

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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