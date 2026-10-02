Удар РФ по Днепру: из поврежденного многоэтажного дома эвакуируют людей

В Днепре горят автомобили в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОГА

В Днепре после российской атаки возник пожар в многоквартирном доме, спасатели эвакуируют жильцов с верхних этажей. Из многоэтажки уже спасли шестерых человек, на данный момент известно о трёх пострадавших женщинах, в том числе 77-летней, которой оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Удар России по Днепру 2 октября

В городе Днепр прозвучала воздушная тревога, после чего местные жители услышали мощные взрывы. РФ поразила многоквартирный дом, в результате удара пострадала 77-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь. В настоящее время на месте работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Чрезвычайники продолжают эвакуацию людей из поврежденного многоэтажного дома.

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Спасатель ГСЧС в поврежденном доме. Фото: Днепропетровская ОВА

Ганжа отметил, что на месте работают все соответствующие службы.

"Нахожусь на месте вражеского удара в Днепре. Спасательная операция продолжается. Из многоэтажного дома уже спасли 6 человек. На данный момент известно о трех пострадавших женщинах. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — добавил глава Днепропетровской ОВА.

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Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОВА

Мы писали, что в результате российской атаки повреждено административное здание одного из угольных предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. Известно об одном травмированном работнике, получившем осколочные ранения.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 октября российские войска более 10 раз атаковали Никопольский район с помощью беспилотников. Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская сельская и Червоногригоровская общины, в результате атаки погиб мужчина.