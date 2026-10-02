Удар РФ Дніпру: з пошкодженої багатоповерхівки евакуюють людей

РФ атакувала Дніпро: з пошкодженої багатоповерхівки евакуюють людей
У Дніпрі після російської атаки виникла пожежа у багатоквартирному будинку, рятувальники евакуюють мешканців із верхніх поверхів. З багатоповерхівки вже врятували шістьох людей, наразі відомо про трьох постраждалих жінок, зокрема 77-річну, якій надають медичну допомогу.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Удар Росії по Дніпру 2 жовтня
У місті Дніпро пролунала повітряна тривога, після чого місцеві жителі почули потужні вибухи. РФ поцілила в багатоквартирний будинок, внаслідок удару постраждала 77-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу. Наразі на місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Надзвичайники продовжують евакуацію людей із пошкодженої багатоповерхівки.
Ганжа зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби.
"Знаходжусь на місці ворожого удару у Дніпрі. Рятувальна операція триває. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Медики надають їм усю необхідну допомогу", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.
Ми писали, що внаслідок російської атаки пошкоджено адміністративну споруду одного з вугільних підприємств ДТЕК на Дніпропетровщині. Відомо про одного травмованого працівника, який дістав осколкові поранення.
Новини.LIVE інформували, що у ніч на 1 жовтня російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський район безпілотниками. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська сільська та Червоногригорівська громади, внаслідок атаки загинув чоловік.