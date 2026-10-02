Удар РФ Дніпру: з пошкодженої багатоповерхівки евакуюють людей

Палають автівки в Дніпрі внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі після російської атаки виникла пожежа у багатоквартирному будинку, рятувальники евакуюють мешканців із верхніх поверхів. З багатоповерхівки вже врятували шістьох людей, наразі відомо про трьох постраждалих жінок, зокрема 77-річну, якій надають медичну допомогу.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Удар Росії по Дніпру 2 жовтня

У місті Дніпро пролунала повітряна тривога, після чого місцеві жителі почули потужні вибухи. РФ поцілила в багатоквартирний будинок, внаслідок удару постраждала 77-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу. Наразі на місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Надзвичайники продовжують евакуацію людей із пошкодженої багатоповерхівки.

Допис Олександра Ганжі. Скриншот: Telegram

Рятувальник ДСНС в пошкодженому будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ганжа зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби.

"Знаходжусь на місці ворожого удару у Дніпрі. Рятувальна операція триває. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Медики надають їм усю необхідну допомогу", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.

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Допис Олександра Ганжі. Скриншот: Telegram

Допис Олександра Ганжі. Скриншот: Telegram

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ми писали, що внаслідок російської атаки пошкоджено адміністративну споруду одного з вугільних підприємств ДТЕК на Дніпропетровщині. Відомо про одного травмованого працівника, який дістав осколкові поранення.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на 1 жовтня російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський район безпілотниками. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська сільська та Червоногригорівська громади, внаслідок атаки загинув чоловік.