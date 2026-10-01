Атака РФ на Нікопольщину 1 жовтня: загинув чоловік

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки 1 жовтня загинув 44-річний чоловік. Атаки тривали в кількох громадах району.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Новини.LIVE.

Реклама

Атака на Нікопольщину

За словами Олександра Ганжі, вночі російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський район безпілотниками. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.

Загиблий у Марганці

Микола Лукашук уточнив, що в Марганці загинув 44-річний рятувальник. Голова Дніпропетровської облради висловив співчуття його рідним і колегам.

"Щирі співчуття рідним та колегам загиблого", — написав Микола Лукашук.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти вівторка, 22 вересня, Дніпропетровщина опинилася під російською атакою. Росіяни завдали ударів по промислових об'єктах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Спалахнули пожежі.

Також Новини.LIVE писали про те, що російські окупанти у середу, 16 вересня, також атакували Дніпропетровську область. Ворог завдав удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Внаслідок обстрілу були загиблі та поранені.