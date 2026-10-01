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Головна Новини дня На Дніпропетровщині через російську атаку загинув чоловік

На Дніпропетровщині через російську атаку загинув чоловік

Ua ru
1 жовтня 2026 08:31
Атака РФ на Нікопольщину 1 жовтня: загинув чоловік
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки 1 жовтня загинув 44-річний чоловік. Атаки тривали в кількох громадах району.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Новини.LIVE.

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Атака на Нікопольщину

За словами Олександра Ганжі, вночі російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський район безпілотниками. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.

Загиблий у Марганці

Микола Лукашук уточнив, що в Марганці загинув 44-річний рятувальник. Голова Дніпропетровської облради висловив співчуття його рідним і колегам.

"Щирі співчуття рідним та колегам загиблого", — написав Микола Лукашук.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти вівторка, 22 вересня, Дніпропетровщина опинилася під російською атакою. Росіяни завдали ударів по промислових об'єктах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Спалахнули пожежі.

Також Новини.LIVE писали про те, що російські окупанти у середу, 16 вересня, також атакували Дніпропетровську область. Ворог завдав удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Внаслідок обстрілу були загиблі та поранені.

Дніпропетровська область Нікополь загиблі Дніпропетровська ОВА атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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