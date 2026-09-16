Росія 16 вересня вдарила дроном по рейсовому автобусу на Нікопольщині: п’ятеро загиблих

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у середу, 16 вересня, атакували Дніпропетровську область. Ворог завдав удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини 16 вересня

"Пʼятеро людей загинули, щонайменше семеро поранені через ворожий удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині", — зазначив Ганжа.

Удар Росії по автобусу в Дніпропетровській області. Фото: Дніпропетровська ОВА

Противник завдав удару по автобусу дроном. Пʼятеро осіб загинули на місці. Наразі семеро травмованих перебувають під наглядом лікарів.

Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 вересня російські окупанти вдарили по тепловозу Укрзалізниці поблизу польського кордону на Волині. На щастя, люди не постраждали.

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