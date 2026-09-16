Росія 16 вересня вдарила дроном по рейсовому автобусу на Нікопольщині: п’ятеро загиблих

РФ завдала удару по автобусу на Дніпропетровщині: є жертви
Російські окупанти у середу, 16 вересня, атакували Дніпропетровську область. Ворог завдав удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Дніпропетровщини 16 вересня
"Пʼятеро людей загинули, щонайменше семеро поранені через ворожий удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині", — зазначив Ганжа.
Противник завдав удару по автобусу дроном. Пʼятеро осіб загинули на місці. Наразі семеро травмованих перебувають під наглядом лікарів.
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 вересня російські окупанти вдарили по тепловозу Укрзалізниці поблизу польського кордону на Волині. На щастя, люди не постраждали.
А 14 вересня Росія атакувала Прилуки Чернігівської області. Під ударом противника опинилися складські приміщення місцевого сільськогосподарського підприємства. Окупанти вбили трьох людей.