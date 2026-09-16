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Главная Новости дня РФ нанесла удар по автобусу в Днепропетровской области: есть жертвы

РФ нанесла удар по автобусу в Днепропетровской области: есть жертвы

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16 сентября 2026 09:10
Россия 16 вересня ударила дроном по рейсовому автобусу в Никопольском районе: пять погибших
Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 16 сентября, атаковали Днепропетровскую область. Враг нанес удар по рейсовому автобусу в Никопольском районе. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепропетровской области 16 сентября

"Пятеро человек погибли, по меньшей мере семеро ранены в результате вражеского удара по рейсовому автобусу в Никопольском районе", — отметил Ганжа.

Російський обстріл Дніпропетровщини 16 вересня
Удар России по автобусу в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Противник нанес удар по автобусу с помощью дрона. Пятеро человек погибли на месте. В настоящее время семеро раненых находятся под наблюдением врачей.

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Пост Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 сентября российские оккупанты нанесли удар по тепловозу Укрзализныци вблизи польской границы на Волыни. К счастью, люди не пострадали.

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война Днепропетровская область обстрелы автобусы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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