Россия 16 вересня ударила дроном по рейсовому автобусу в Никопольском районе: пять погибших

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 16 сентября, атаковали Днепропетровскую область. Враг нанес удар по рейсовому автобусу в Никопольском районе. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепропетровской области 16 сентября

"Пятеро человек погибли, по меньшей мере семеро ранены в результате вражеского удара по рейсовому автобусу в Никопольском районе", — отметил Ганжа.

Удар России по автобусу в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Противник нанес удар по автобусу с помощью дрона. Пятеро человек погибли на месте. В настоящее время семеро раненых находятся под наблюдением врачей.

Пост Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 сентября российские оккупанты нанесли удар по тепловозу Укрзализныци вблизи польской границы на Волыни. К счастью, люди не пострадали.

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