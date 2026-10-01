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Главная Новости дня В Днепропетровской области в результате российской атаки погиб мужчина

В Днепропетровской области в результате российской атаки погиб мужчина

Ua ru
1 октября 2026 08:31
Нападение РФ на Никопольский район 1 октября: погиб мужчина
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате российской атаки 1 октября погиб 44-летний мужчина. Атаки продолжались в нескольких общинах района.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Новини.LIVE.

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Атака на Никопольский район

По словам Александра Ганжи, ночью российские войска более 10 раз атаковали Никопольский район с помощью беспилотников. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская сельская и Червоногригоровская общины.

Погибший в Марганце

Николай Лукашук уточнил, что в Марганце погиб 44-летний спасатель. Председатель Днепропетровского облсовета выразил соболезнования его родным и коллегам.

"Искренние соболезнования родным и коллегам погибшего", — написал Николай Лукашук.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на вторник, 22 сентября, Днепропетровская область подверглась российской атаке. Россияне нанесли удары по промышленным объектам в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. Вспыхнули пожары.

Также Новини.LIVE писали о том, что российские оккупанты в среду, 16 сентября, также атаковали Днепропетровскую область. Враг нанес удар по рейсовому автобусу в Никопольском районе. В результате обстрела были погибшие и раненые.

Днепропетровская область Никополь погибшие Днепропетровская ОВА атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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