Нападение РФ на Никопольский район 1 октября: погиб мужчина

В Днепропетровской области в результате российской атаки погиб мужчина
В Никопольском районе Днепропетровской области в результате российской атаки 1 октября погиб 44-летний мужчина. Атаки продолжались в нескольких общинах района.
Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Новини.LIVE.
Атака на Никопольский район
По словам Александра Ганжи, ночью российские войска более 10 раз атаковали Никопольский район с помощью беспилотников. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская сельская и Червоногригоровская общины.
Погибший в Марганце
Николай Лукашук уточнил, что в Марганце погиб 44-летний спасатель. Председатель Днепропетровского облсовета выразил соболезнования его родным и коллегам.
"Искренние соболезнования родным и коллегам погибшего", — написал Николай Лукашук.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на вторник, 22 сентября, Днепропетровская область подверглась российской атаке. Россияне нанесли удары по промышленным объектам в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. Вспыхнули пожары.
Также Новини.LIVE писали о том, что российские оккупанты в среду, 16 сентября, также атаковали Днепропетровскую область. Враг нанес удар по рейсовому автобусу в Никопольском районе. В результате обстрела были погибшие и раненые.