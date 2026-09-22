Ночью 22 сентября 2026 года РФ обстреляла три предприятия в Днепропетровской области

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Житомирщины

В ночь на вторник, 22 сентября, Днепропетровская область подверглась российской атаке. Россияне нанесли удары по промышленным объектам в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. Возникли пожары. Информацию о пострадавших уточняют.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Последствия удара по Днепропетровской области ночью 22 сентября

По состоянию на 02:44 угроза сохраняется. Глава ОВА призвал жителей региона находиться в безопасных местах, пока не объявят отбой воздушной тревоги.

ОБНОВЛЕНО В 02:56: В результате атаки по меньшей мере трое человек получили ранения. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Скриншот сообщений Александра Ганжи

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в результате обстрела в ночь на 21 сентября получили повреждения здания Запорожского национального университета. Пострадали административный и биологический корпуса. После обстрела территорию убирали не только коммунальщики, но и преподаватели и студенты.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечка сообщал, что 21 сентября армия РФ нанесла удар по Житомирской области. Под обстрелом оказались две АЗС. Обошлось без пострадавших.