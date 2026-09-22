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Главная Новости дня РФ обстреляла три предприятия на Днепропетровщине: есть раненые

РФ обстреляла три предприятия на Днепропетровщине: есть раненые

Ua ru
22 сентября 2026 02:54
Ночью 22 сентября 2026 года РФ обстреляла три предприятия в Днепропетровской области
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Житомирщины

В ночь на вторник, 22 сентября, Днепропетровская область подверглась российской атаке. Россияне нанесли удары по промышленным объектам в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. Возникли пожары. Информацию о пострадавших уточняют.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Последствия удара по Днепропетровской области ночью 22 сентября

По состоянию на 02:44 угроза сохраняется. Глава ОВА призвал жителей региона находиться в безопасных местах, пока не объявят отбой воздушной тревоги.

ОБНОВЛЕНО В 02:56: В результате атаки по меньшей мере трое человек получили ранения. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Ночью 22 сентября 2026 года РФ обстреляла Днепропетровщину
Скриншот сообщений Александра Ганжи

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в результате обстрела в ночь на 21 сентября получили повреждения здания Запорожского национального университета. Пострадали административный и биологический корпуса. После обстрела территорию убирали не только коммунальщики, но и преподаватели и студенты.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечка сообщал, что 21 сентября армия РФ нанесла удар по Житомирской области. Под обстрелом оказались две АЗС. Обошлось без пострадавших.

пожар Днепропетровская область обстрелы предприятия война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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