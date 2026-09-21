Россия 21 сентября атаковала две АЗС на Житомирщине: что известно о последствиях

Спасатели устраняют последствия российского обстрела Житомирской области. Фото: t.me/zhytomyrskaODA

Российские оккупанты в понедельник, 21 сентября, атаковали автозаправочные станции в Житомирской области. Информация о пострадавших не поступала. В то же время работа спецслужб затрудняется из-за угрозы повторных ударов.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Житомирщины 21 сентября

В частности, Россия атаковала автозаправку на трассе М-06 в пригороде Звягеля. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется. На данный момент последствия ликвидированы, а движение по трассе М-06 восстановлено.

Ликвидация последствий российского обстрела Житомирской области. Фото: t.me/zhytomyrskaODA

Кроме того, противник нанес удар по еще одной АЗС в Звягельском районе Житомирской области. Повреждения получила заправка сети WOG. Информация о жертвах и раненых не поступала.

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"Напоминаем владельцам и посетителям автозаправочных комплексов о необходимости строго соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Находитесь в безопасных местах, не оставляйте свои автомобили на территории АЗС", — добавил Бунечко.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, в ночь на 21 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье, в результате чего были поражены многоэтажные дома и ТЦ.

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А министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время Карпатского саммита C8 заявил, что с начала полномасштабной войны в результате российских атак пострадали 567 объектов железной дороги.