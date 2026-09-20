В 2026 году Россия повредила 312 объектов железной дороги

Разрушение поезда в результате атаки РФ. Фото: "Укрзализныця"/Facebook

Российские атаки продолжают наносить значительный ущерб железнодорожной инфраструктуре Украины. С начала полномасштабной войны пострадали 567 объектов железной дороги. Только в этом году было зафиксировано 312 повреждений.

Об этом министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Карпатского саммита C8.

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Россия атакует железнодорожную инфраструктуру

По словам Николая Калашника, российские войска уделяют значительное внимание железной дороге. Под ударами оказываются локомотивы, электрички, вагоны и другой подвижной состав.

С начала полномасштабного вторжения в результате российских атак пострадали 567 объектов железнодорожной инфраструктуры. Из них 312 повреждений зафиксировали только с начала 2026 года, причем эта цифра постоянно меняется.

Около 20 % поврежденных объектов подлежат восстановлению. По словам министра, ситуацию осложнило применение Россией реактивных дронов.

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Калашник подчеркнул, что одной из главных задач остается сохранение жизни людей. Для этого ведется оперативный мониторинг ситуации и создаются группы для эвакуации населения.

Пассажиров также информируют о правилах поведения в случае опасности. Соответствующие материалы размещаются на вокзалах и в поездах.

Министр рассказал и о мерах по защите железной дороги. Речь идет, в частности, о военном прикрытии подвижного состава, создании дополнительных мобильных средств защиты, прикрытии маршрутов движения и защите объектов.

В то же время, по его словам, российским войскам до сих пор удается поражать цели.

"Враг сосредоточил своё внимание, к сожалению, на железной дороге. Он уничтожает локомотивы, электрички, даже подвижной состав, вагоны", — сказал Калашник.

Россия атакует железную дорогу и порты Одесской области

Калашник отметил, что, несмотря на меры по защите инфраструктуры, часть российских ударов достигает целей.

Российские войска продолжают атаковать железнодорожную инфраструктуру в Одесской области. Отдельно под ударами остается портово-морская инфраструктура региона.

По словам министра, из-за атак РФ происходит закрытие портов Большой Одессы. Это не позволяет в полной мере обеспечивать экспорт украинских товаров.

Калашник подчеркнул, что ситуация создает экономические риски для Украины, а также опасность для Европы и мира. В частности, речь идет о возможном дефиците продовольствия и росте цен.

Министр отметил, что Украина обращается к международным партнерам с призывом содействовать прекращению российских атак и стабилизации ситуации.

По его словам, Украина ожидает от международных партнеров, в частности сильных и авторитетных государств, поддержки в виде санкций и экономического давления на Россию.

Кроме того, Украина работает над созданием безопасных условий для коридоров и путей солидарности. Они должны обеспечивать дополнительные логистические маршруты для экспорта украинских товаров в рамках договоренностей с соседними странами и партнерами.

Новини.LIVE сообщали, что во время желтого уровня воздушной тревоги железная дорога продолжит работать по расписанию, а посадка и высадка пассажиров не будут приостанавливаться. В случае "красного" уровня угрозы движение поездов и посадка будут приостановлены, а пассажиров переведут в укрытия. Для оперативного реагирования на опасность "Укрзализныця" будет автоматически получать информацию об уровне угрозы, а на вокзалах и станциях расширят доступ к укрытиям.

Новини.LIVE также писали, что российские войска ночью 15 сентября 2026 года атаковали тепловоз "Укрзализныци" на Волыни вблизи границы с Польшей. Локомотив, находившийся на отстое без вагонов, получил повреждения и загорелся. Благодаря своевременной эвакуации железнодорожников обошлось без жертв.