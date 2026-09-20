РФ пошкодила 312 об’єктів залізниці у 2026 році

Руйнування потяга внаслідок атаки РФ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Російські атаки продовжують завдавати значних пошкоджень залізничній інфраструктурі України. Від початку повномасштабної війни постраждали 567 об’єктів залізниці. Лише цьогоріч зафіксували 312 пошкоджень.

Про це міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Карпатського саміту C8.

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Росія атакує залізничну інфраструктуру

За словами Миколи Калашника, російські війська зосередили значну увагу на залізниці. Під ударами опиняються локомотиви, електрички, вагони та інший рухомий склад.

Від початку повномасштабного вторгнення через російські атаки постраждали 567 об’єктів залізничної інфраструктури. Із них 312 пошкоджень зафіксували лише від початку 2026 року, причому ця цифра постійно змінюється.

Близько 20% пошкоджених об’єктів підлягають відновленню. За словами міністра, ситуацію ускладнило застосування Росією реактивних дронів.

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Калашник наголосив, що одним із головних завдань залишається збереження життя людей. Для цього проводять швидкий моніторинг ситуації та створюють групи для евакуації населення.

Пасажирів також інформують про правила поведінки під час небезпеки. Відповідні матеріали розміщують на вокзалах і в потягах.

Міністр розповів і про заходи із захисту залізниці. Йдеться, зокрема, про військове прикриття рухомого складу, створення додаткових мобільних засобів захисту, прикриття маршрутів руху та об’єктовий захист.

Водночас за його словами, російським силам досі вдається вражати цілі.

"Ворог зосередив свою увагу, на жаль, на залізниці. Він нищить локомотиви, електрички, навіть рухомий склад, вагони", — сказав Калашник.

Росія атакує залізницю та порти Одещини

Калашник зазначив, що попри заходи із захисту інфраструктури частина російських ударів досягає цілей.

Російські війська продовжують атакувати залізничну інфраструктуру на Одещині. Окремо під ударами залишається портово-морська інфраструктура регіону.

За словами міністра, через атаки РФ відбувається закриття портів Великої Одеси. Це не дає повною мірою забезпечувати експорт українських товарів.

Калашник наголосив, що ситуація створює економічні ризики для України, а також небезпеку для Європи та світу. Зокрема, йдеться про можливий дефіцит продовольства та підвищення цін.

Міністр зазначив, що Україна звертається до міжнародних партнерів із закликом сприяти припиненню російських атак і стабілізації ситуації.

За його словами, Україна очікує від міжнародних партнерів, зокрема сильних і авторитетних держав, підтримки через санкції та економічний вплив на Росію.

Окрім цього, Україна працює над створенням безпекових умов для коридорів і шляхів солідарності. Вони мають забезпечувати додаткові логістичні маршрути для експорту українських товарів у межах домовленостей із сусідніми країнами та партнерами.

Новини.LIVE інформували, що під час жовтого рівня повітряної тривоги залізниця продовжить працювати за розкладом, а посадка та висадка пасажирів не припинятимуться. У разі червоного рівня загрози рух потягів і посадку призупинять, а пасажирів переведуть в укриття. Для оперативного реагування на небезпеку Укрзалізниця автоматично отримуватиме інформацію про рівень загрози, а на вокзалах і станціях розширять доступ до укриттів.

Новини.LIVE також писали, що російські війська вночі 15 вересня 2026 року атакували тепловоз Укрзалізниці на Волині поблизу кордону з Польщею. Локомотив, який перебував на відстої без вагонів, зазнав пошкоджень і загорівся. Завдяки завчасній евакуації залізничників обійшлося без жертв.