Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дронова загроза не зупинить роботу залізниці: рішення уряду

Дронова загроза не зупинить роботу залізниці: рішення уряду

Ua ru
17 вересня 2026 23:12
Під час жовтого рівня тривоги залізниця працюватиме
Люди на вокзалі. Фото ілюстративне: Катерина Москалюк

Під час жовтого рівня повітряної тривоги, який означає загрозу застосування дронів, залізниця не припинятиме роботу. Після оповіщення про небезпеку потяги продовжать рух за розкладом, а на вокзалах триватимуть посадка і висадка пасажирів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Реклама

Робота залізниці під час повітряних тривог

"За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються — люди обов'язково переходять в укриття", — наголосив очільник уряду Сергій Корецький.

Інформація про рівень загрози надходитиме до Укрзалізниці автоматично. У разі небезпеки рух оперативно обмежать, потяги розосередять, а людей евакуюють. Обласні адміністрації та громади мають розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.

Про оборонну залізничних об'єктів подбають поліцейські та представники МВС. Вони ж супроводжуватимуть пасажирів, якщо виникне потреба в евакуації

Читайте також:

Регіональні графіки міського транспорту підлаштують під рух поїздів. Крім того, по всій Україні мають швидкими темпами встановлювати мобільні укриття.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу McDonald's повідомляв, що в деяких ресторанах мережі є затримки із постачанням продуктів. Через це можливе тимчасове скорочення меню. Асортимент страв у різних закладах може відрізнятися.

Також Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну писав, що в Україні запровадили два рівні повітряних тривог. Жовтий означає дронову загрозу, а червоний ракетну небезпеку. Під час загрози застосування БпЛА бізнес зможе продовжувати роботу, але має дотримуватися вимог безпеки.

Кабінет міністрів Укрзалізниця повітряна тривога безпека залізниця Сергій Корецький
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації