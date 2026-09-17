Під час жовтого рівня тривоги залізниця працюватиме

Люди на вокзалі. Фото ілюстративне: Катерина Москалюк

Під час жовтого рівня повітряної тривоги, який означає загрозу застосування дронів, залізниця не припинятиме роботу. Після оповіщення про небезпеку потяги продовжать рух за розкладом, а на вокзалах триватимуть посадка і висадка пасажирів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Робота залізниці під час повітряних тривог

"За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються — люди обов'язково переходять в укриття", — наголосив очільник уряду Сергій Корецький.

Інформація про рівень загрози надходитиме до Укрзалізниці автоматично. У разі небезпеки рух оперативно обмежать, потяги розосередять, а людей евакуюють. Обласні адміністрації та громади мають розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.

Про оборонну залізничних об'єктів подбають поліцейські та представники МВС. Вони ж супроводжуватимуть пасажирів, якщо виникне потреба в евакуації.

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Також Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну писав, що в Україні запровадили два рівні повітряних тривог. Жовтий означає дронову загрозу, а червоний ракетну небезпеку. Під час загрози застосування БпЛА бізнес зможе продовжувати роботу, але має дотримуватися вимог безпеки.