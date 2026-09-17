Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроновая угроза не остановит работу ж/д: решение правительства

Дроновая угроза не остановит работу ж/д: решение правительства

Ua ru
17 сентября 2026 23:12
Во время «желтого» уровня тревоги железная дорога будет работать
Люди на вокзале. Фото иллюстративное: Екатерина Москалюк

Під час жовтого рівня повітряної тривоги, який означає загрозу застосування дронів, залізниця не припинятиме роботу. Після оповіщення про небезпеку потяги продовжать рух за розкладом, а на вокзалах триватимуть посадка і висадка пасажирів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Реклама

Робота залізниці під час повітряних тривог

"За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються — люди обов'язково переходять в укриття", — наголосив очільник уряду Сергій Корецький.

Інформація про рівень загрози надходитиме до Укрзалізниці автоматично. У разі небезпеки рух оперативно обмежать, потяги розосередять, а людей евакуюють. Обласні адміністрації та громади мають розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.

Про оборонну залізничних об'єктів подбають поліцейські та представники МВС. Вони ж супроводжуватимуть пасажирів, якщо виникне потреба в евакуації

Читайте также:

Регіональні графіки міського транспорту підлаштують під рух поїздів. Крім того, по всій Україні мають швидкими темпами встановлювати мобільні укриття.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу McDonald's повідомляв, що в деяких ресторанах мережі є затримки із постачанням продуктів. Через це можливе тимчасове скорочення меню. Асортимент страв у різних закладах може відрізнятися.

Також Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну писав, що в Україні запровадили два рівні повітряних тривог. Жовтий означає дронову загрозу, а червоний ракетну небезпеку. Під час загрози застосування БпЛА бізнес зможе продовжувати роботу, але має дотримуватися вимог безпеки.

Кабинет министров Укрзализныця воздушная тревога безопасность железная дорога Сергей Корецкий
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации