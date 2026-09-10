McDonald's в Украине может сократить меню из-за российских атак

Посетители McDonald's. Фото: mcdonalds.com

В некоторых ресторанах McDonald's в Украине могут временно сократить меню из-за задержек с поставками продукции. В связи с этим ассортимент блюд в разных заведениях сети может отличаться. В компании также опровергли информацию, которая распространялась в соцсетях, о якобы исчезновении бургеров с говядиной в ресторанах Одессы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба McDonald’s в Украине, передает Новини.LIVE.

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Почему в McDonald’s может сократиться меню

"Информация об отсутствии блюд с говядиной в ресторанах «МакДональдс» в Одессе не соответствует действительности. Позиции меню из говядины были и остаются доступными в заведениях сети в городе", — заявили в пресс-службе.

В то же время в McDonald’s пояснили, что из-за частых и длительных воздушных тревог возникают задержки с доставкой продукции в отдельные рестораны.

"Чтобы обеспечить стабильное наличие самых популярных блюд, часть ресторанов может временно переходить на сокращенное меню, поэтому ассортимент в разных ресторанах может отличаться", — отметили в компании.

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В сети добавили, что отдельные позиции будут постепенно возвращаться в меню, как только появится возможность обеспечить их стабильные поставки.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее посетители отдельных ресторанов McDonald’s в Киеве и пригороде заметили сокращение ассортимента. Часть привычных блюд и дополнений временно стала недоступна для заказа.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска целенаправленно атакуют продуктовые склады и медицинские базы в Украине, большинство из которых расположено в Киеве. Из-за ударов возникают проблемы со снабжением, а бизнесу приходится перестраивать логистику, что может повлиять на цены на продукты.