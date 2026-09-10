McDonald's в Україні може скоротити меню через російські атаки

Відвідувачі McDonald's. Фото: mcdonalds.com

У деяких ресторанах McDonald's в Україні можуть тимчасово скорочувати меню через затримки з постачанням продукції. Через це асортимент страв у різних закладах мережі може відрізнятися. У компанії також спростували інформацію, яка поширювалася в соцмережах, про нібито зникнення бургерів із яловичиною в ресторанах Одеси.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба McDonald’s в Україні, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому McDonald's може скоротитися меню

"Інформація про відсутність страв з яловичиною в ресторанах "МакДональдз" в Одесі не відповідає дійсності. Позиції меню з яловичини були і лишаються доступні в закладах мережі в місті", — заявили в пресслужбі.

Водночас у McDonald's пояснили, що через часті та тривалі повітряні тривоги виникають затримки з доставкою продукції до окремих ресторанів.

"Щоб зберегти стабільну наявність найпопулярніших страв, частина ресторанів може тимчасово переходити на скорочене меню, тому асортимент у різних ресторанах може відрізнятися", — зазначили в компанії.

Читайте також:

У мережі додали, що окремі позиції поступово повертатимуть до меню, щойно з'явиться можливість забезпечити їх стабільне постачання.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше відвідувачі окремих ресторанів McDonald’s у Києві та передмісті помітили скорочення асортименту. Частина звичних страв і додатків тимчасово стала недоступною для замовлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська цілеспрямовано атакують продуктові склади та медичні бази в Україні, більшість із яких розташована в Києві. Через удари виникають проблеми із забезпеченням, а бізнесу доводиться перебудовувати логістику, що може вплинути на ціни на продукти.