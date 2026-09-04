Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине меняют тревоги, а в Киеве — работу метро и комендантский час

В Украине меняют тревоги, а в Киеве — работу метро и комендантский час

Ua ru
4 сентября 2026 00:06
Корецкий заявил, что в Украине изменят систему воздушной тревоги
Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Кабмин принял ряд решений, направленных на адаптацию работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике воздушных атак РФ. В частности, изменения касаются типов тревог, в том числе в метро, а также продолжительности комендантского часа в Киеве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабмина.

Реклама

Что изменится с тревогами в Украине и Киеве

В своем Telegram-канале Корецкий рассказал, что правительство приняло четыре ключевых решения по адаптации работы страны в условиях, сложившихся из-за новой тактики российских атак.

Первое решение касается введения классификации воздушных тревог по уровню опасности. В частности:

  • желтый уровень — это когда атака дронов;
  • красный — когда существует повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

"Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности", — заявил Корецкий.

Читайте также:

В то же время он подчеркнул, что для посетителей и персонала должен быть обеспечен доступ к укрытиям. По его словам, там, где этого пока нет, правительство дает три месяца на решение этого вопроса.

Также премьер пояснил, что красный уровень угрозы будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытия.

Второе решение Кабмина касается рекомендации по обеспечению полноценной работы метро в Киеве во время желтого уровня угрозы. Кроме того, при необходимости рекомендуется увеличить количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы, больниц и станций метро.

Третье решение касается совершенствования применения комендантского часа, в частности в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров от и до вокзалов.

"Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00", — говорится в сообщении.

И последнее, четвертое решение — это четкое требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в населенных пунктах для защиты людей от обломков.

"Цель всех этих изменений — защитить людей и в то же время не позволить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критически важной инфраструктуры", — резюмировал Корецкий.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новини.LIVE, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве продолжают изучать возможность установки модульных укрытий, которые будут вмещать 20–30 человек. По его словам, такие сооружения могут быть целесообразны прежде всего возле конечных остановок общественного транспорта и в районах, где поблизости нет метро или других доступных укрытий.

Также мы писали, что несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность возвращения детей к очному обучению. Однако он отметил, что уровень безопасности в некоторых школах до сих пор не соответствует потребностям учеников.

Кабинет министров Киев метро обстрелы воздушная тревога Сергей Корецкий
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации