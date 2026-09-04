Корецкий заявил, что в Украине изменят систему воздушной тревоги

Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Кабмин принял ряд решений, направленных на адаптацию работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике воздушных атак РФ. В частности, изменения касаются типов тревог, в том числе в метро, а также продолжительности комендантского часа в Киеве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабмина.

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Что изменится с тревогами в Украине и Киеве

В своем Telegram-канале Корецкий рассказал, что правительство приняло четыре ключевых решения по адаптации работы страны в условиях, сложившихся из-за новой тактики российских атак.

Первое решение касается введения классификации воздушных тревог по уровню опасности. В частности:

желтый уровень — это когда атака дронов;

красный — когда существует повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

"Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности", — заявил Корецкий.

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В то же время он подчеркнул, что для посетителей и персонала должен быть обеспечен доступ к укрытиям. По его словам, там, где этого пока нет, правительство дает три месяца на решение этого вопроса.

Также премьер пояснил, что красный уровень угрозы будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытия.

Второе решение Кабмина касается рекомендации по обеспечению полноценной работы метро в Киеве во время желтого уровня угрозы. Кроме того, при необходимости рекомендуется увеличить количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы, больниц и станций метро.

Третье решение касается совершенствования применения комендантского часа, в частности в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров от и до вокзалов.

"Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00", — говорится в сообщении.

И последнее, четвертое решение — это четкое требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в населенных пунктах для защиты людей от обломков.

"Цель всех этих изменений — защитить людей и в то же время не позволить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критически важной инфраструктуры", — резюмировал Корецкий.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новини.LIVE, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве продолжают изучать возможность установки модульных укрытий, которые будут вмещать 20–30 человек. По его словам, такие сооружения могут быть целесообразны прежде всего возле конечных остановок общественного транспорта и в районах, где поблизости нет метро или других доступных укрытий.

Также мы писали, что несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность возвращения детей к очному обучению. Однако он отметил, что уровень безопасности в некоторых школах до сих пор не соответствует потребностям учеников.