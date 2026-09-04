Корецький заявив, що в Україні змінять повітряні тривоги

Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Кабмін ухвалив низку рішень, щоб адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики повітряних атак РФ. Зокрема, зміни стосуються щодо типу тривог, і в тому числі зміни стосуються метро та тривалості комендантської години у Києві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабміну.

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Що зміниться з тривогами в Україні та Києві

У своєму Telegram-каналі Корецький розповів, що уряд ухвалив чотири ключові рішення щодо адаптації роботи країни в умовах, які виникли через нову тактику російських атак.

Перше рішення стосується запровадження розподілу повітряних тривог за рівнем небезпеки. Зокрема:

жовтий рівень — це коли атака дронів;

червоний — коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

"Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки", — заявив Корецький.

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Водночас він наголосив, що для відвідувачів та персоналу має бути забезпечений доступ до укриттів. За його словами, там, де цього досі немає, уряд дає три місяці на вирішення цього питання.

Також прем'єр пояснив, що червоний рівень загрози означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття.

Друге рішення Кабміну стосується рекомендації щодо забезпечення повноцінної роботи метро в Києві під час жовтого рівня загроз. Окрім того, за потреби, рекомендовано збільшити кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи, лікарень та станцій метро.

Третє рішення стосується вдосконалення застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від та до вокзалів.

"Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00", — йдеться у повідомленні.

І останнє четверте рішення — це чітка вимога прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах для захисту людей від уламків.

"Мета всіх цих змін — захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури", — резюмував Корецький.

Що ще варто знати

Як повідомляли Новини.LIVE, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що у Києві продовжують опрацювати можливість встановлення модульних укриттів, які вміщатимуть 20-30 людей. За його словами, такі споруди можуть бути доцільними передусім біля кінцевих зупинок громадського транспорту та в районах, де поблизу немає метро чи інших доступних укриттів.

Також ми писали, що кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості повернення дітей до очного навчання. Однак він зазначив, що рівень безпеки в частині шкіл досі не відповідає потребам учнів.