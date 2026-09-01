Зеленський оцінив рівень безпеки українських шкіл

Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський привітав українських школярів, батьків та освітян із початком нового навчального року. Він наголосив на важливості повернення дітей до очного навчання, але зазначив, що рівень безпеки в частині шкіл досі не відповідає потребам учнів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у коментарі журналістам, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про укриття у школах

Володимир Зеленський зазначив, що для початку нового навчального року в українських школах підготували необхідні умови. Водночас, за його словами, не всі заклади освіти мають достатній рівень безпеки.

Президент наголосив, що держава має продовжувати працювати над облаштуванням укриттів та іншими заходами безпеки, необхідними для навчання дітей під час війни.

"На жаль, не всі школи облаштовані високим рівнем, як тут, наприклад, бомбосховища. Все це треба вкладати — в автобуси. Дотиснемо всі ці речі, ці реформи. Але при цьому треба і визнавати, що все ще не на тому рівні, на якому заслуговують наші діти", — сказав Зеленський.

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Також глава держави згадав власне дитинство та перше вересня. За його словами, перші роки навчання він провів у Монголії, куди його батька-науковця направили на роботу.

Водночас Зеленський зазначив, що його шкільний досвід не можна порівнювати із сучасними реаліями українських дітей, які навчаються під час пандемії та повномасштабної війни.

Президент наголосив, що українським школярам бракує живого спілкування через тривалий період дистанційного навчання.

"Нашим дітям дуже не вистачає спілкування. У нас дуже довго онлайн-навчання. Починаючи з ковіду, а потім [повномасштабна. — Ред.] війна майже п'ять років. Дітям цього не вистачає", — зазначив президент.

Зеленський також подякував батькам за те, що вони підтримують дітей і допомагають їм продовжувати навчання попри війну. За його словами, українські школярі, їхні родини та вся держава проходять один із найскладніших етапів боротьби за незалежність України.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський разом із дітьми перебував в укритті під час російської атаки. Президент поспілкувався з учнями та педагогами, які також були змушені спуститися до укриття через загрозу обстрілу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Зеленський доручив забезпечити багатоквартирні будинки резервними джерелами живлення. Йдеться про підготовку до можливих перебоїв з електропостачанням та посилення стійкості житлової інфраструктури.