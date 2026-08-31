Зеленський доручив збільшити резервне живлення будинків

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років. Місцева влада має забезпечити багатоквартирні будинки резервним живленням для роботи систем життєзабезпечення. Також областям і Києву доручили збільшити обсяг резервного живлення на 20%.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на указ Президента України Володимира Зеленського №838/2026.

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Зеленський доручив підготувати багатоповерхівки до зими

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО стосовно комплексних планів стійкості регіонів і Києва

Місцева влада спільно з ОСББ, управителями та житловими кооперативами повинна забезпечити автономність багатоквартирних будинків. Зокрема, йдеться про резервне живлення, необхідне для роботи систем життєзабезпечення.

Крім того, місцеві органи влади мають створити фізично наявний запас пального щонайменше на два тижні. Насамперед його передбачено для забезпечення роботи критично важливих об'єктів.

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Областям і Києву доручили наростити обсяг резервного живлення на 20% від показників, визначених планами стійкості.

Окремо схвалили план стійкості Києва. Мера столиці Віталія Кличка попередили про персональну відповідальність за підготовку та проходження опалювального сезону. Про виконання планів мають звітувати щомісяця до 10 числа.

До початку опалювального сезону підприємства повинні захистити критичні елементи об'єктів виробництва тепла та електроенергії. Енергетикам також доручили створити запаси обладнання й матеріалів для оперативного проведення ремонтів.

Регіони протягом місяця мають провести навчання з реагування на надзвичайні ситуації.

Уряд має продовжити співфінансування плану стійкості Києва та шукати додаткові кошти, зокрема у міжнародних партнерів. Також уряду доручили підтримати відновлення пошкоджених і втрачених через війну поїздів та локомотивів Укрзалізниці.

Скриншот указу Зеленського/сайт президента

Зеленський назвав три пріоритети дипломатичної роботи України

У понеділок, 31 серпня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час координації дипломатичної роботи визначили три основні пріоритети. Йдеться про фінансування оборони України, далекобійних операцій і мідлстрайків, енергетичну сферу та підготовку до зими, а також повне виконання необхідних соціальних програм і підтримку економічної активності.

"Скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні. Три ключові пріоритети: фінансування оборони України, наших далекобійних операцій та мідлстрайків; енергетика й підготовка до зими; повне виконання необхідних соціальних програм в Україні та підтримка економічної активності", — поінформував лідер.

За словами Зеленського, прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про реалізацію вже досягнутих домовленостей із партнерами та підготовку додаткових кроків. Зокрема, йдеться про подальшу роботу з Канадою, Норвегією та іншими ключовими державами.

Президент наголосив, що українські міністерства та команда Офісу президента мають значно пришвидшити роботу та повністю опрацьовувати домовленості, яких досягли на рівні лідерів.

Зеленський зазначив, що для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, розвитку соціальних програм і підтримки українського бізнесу необхідно використовувати всі можливості співпраці з міжнародними партнерами. За його словами, жодна з таких можливостей не має бути втрачена.

"Для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, додаткового розвитку соціальних програм і підтримки української бізнес-активності на цьому етапі війни мають бути використані абсолютно всі можливості співпраці з партнерами. Жодна можливість не має бути втрачена", — наголосив глава держави.

Окремо президент наголосив на необхідності активізувати роботу щодо ветеранських програм. Він зазначив, що різні партнери зацікавлені у підтримці цього напряму в Україні, а з прем’єр-міністром уже домовилися про додаткову галузеву роботу.

"Також є чітка зацікавленість різних партнерів у підтримці в Україні ветеранських програм, і потрібно значно більше активності профільного міністерства. Домовилися з прем’єр-міністром про відповідну додаткову галузеву роботу", — зауважив президент.

Крім того, він також визначив міністерства, які мають забезпечити результат у відповідних напрямах. Насамперед це стосується Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства фінансів, Міністерства енергетики та Міністерства економіки.

"Передусім це завдання для міністерств закордонних справ України, оборони, фінансів, енергетики, економіки. Потрібні реальні результати", — резюмував лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна пройде наступний опалювальний сезон, хоча він буде непростим. Підготовка до зими вже триває, однак за деякими напрямками є відставання від плану. В ОП також очікують на реалізацію одного з енергетичних проєктів, деталей якого поки не розкривають.

Новини.LIVE також писали, що станом на 22 серпня 2026 рік урядовий план підготовки до зимових викликів і захисту інфраструктури наразі виконаний приблизно на 47%. Аудит виявив відставання у відновлювальних роботах у низці областей. Для завершення робіт уже визначили відповідальних осіб.