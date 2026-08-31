Зеленский поручил увеличить резервное электроснабжение домов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Местные власти должны обеспечить многоквартирные дома резервным энергоснабжением для работы систем жизнеобеспечения. Также областям и Киеву поручили увеличить объем резервного энергоснабжения на 20%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ Президента Украины Владимира Зеленского № 838/2026.

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Зеленский поручил подготовить многоэтажные дома к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно комплексных планов устойчивости регионов и Киева

Местные власти совместно с ОСМД, управляющими и жилищными кооперативами должны обеспечить автономность многоквартирных домов. В частности, речь идет о резервном энергоснабжении, необходимом для работы систем жизнеобеспечения.

Кроме того, местные органы власти должны создать физически имеющийся запас топлива как минимум на две недели. Прежде всего он предусмотрен для обеспечения работы критически важных объектов.

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Областям и Киеву поручили увеличить объем резервного энергоснабжения на 20% от показателей, определенных планами устойчивости.

Отдельно одобрили план устойчивости Киева. Мэра столицы Виталия Кличко предупредили о личной ответственности за подготовку и прохождение отопительного сезона. Об исполнении планов должны отчитываться ежемесячно до 10 числа.

До начала отопительного сезона предприятия должны защитить критически важные элементы объектов производства тепла и электроэнергии. Энергетикам также поручили создать запасы оборудования и материалов для оперативного проведения ремонтов.

Регионы в течение месяца должны провести учения по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Правительство должно продолжить софинансирование плана устойчивости Киева и искать дополнительные средства, в частности у международных партнеров. Также правительству поручили поддержать восстановление поврежденных и утраченных из-за войны поездов и локомотивов Укрзализныци.

Скриншот указа Зеленского/сайт президента

Зеленский назвал три приоритета дипломатической работы Украины

В понедельник, 31 августа, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе координации дипломатической работы были определены три основных приоритета. Речь идет о финансировании обороны Украины, дальних операциях и ударах средней дальности, энергетической сфере и подготовке к зиме, а также о полном выполнении необходимых социальных программ и поддержке экономической активности.

"Скоординировали дипломатическую работу на ближайшие недели. Три ключевых приоритета: финансирование обороны Украины, наших дальнобойных операций и мидлстрайков; энергетика и подготовка к зиме; полное выполнение необходимых социальных программ в Украине и поддержка экономической активности", — сообщил лидер.

По словам Зеленского, премьер-министр Сергей Корецкий доложил о реализации уже достигнутых договоренностей с партнерами и подготовке дополнительных шагов. В частности, речь идет о дальнейшей работе с Канадой, Норвегией и другими ключевыми государствами.

Президент подчеркнул, что украинские министерства и команда Офиса президента должны значительно ускорить работу и в полном объеме реализовывать договоренности, достигнутые на уровне лидеров.

Зеленский отметил, что для покрытия оборонного дефицита и энергетических потребностей Украины, развития социальных программ и поддержки украинского бизнеса необходимо использовать все возможности сотрудничества с международными партнерами. По его словам, ни одна из таких возможностей не должна быть упущена.

"Для покрытия дефицита оборонных расходов и энергетических потребностей Украины, дальнейшего развития социальных программ и поддержки украинского бизнеса на данном этапе войны должны быть использованы абсолютно все возможности сотрудничества с партнерами. Ни одна возможность не должна быть упущена", — подчеркнул глава государства.

Отдельно президент подчеркнул необходимость активизировать работу по ветеранским программам. Он отметил, что различные партнеры заинтересованы в поддержке этого направления в Украине, а с премьер-министром уже договорились о дополнительной отраслевой работе.

"Также наблюдается явная заинтересованность различных партнеров в поддержке ветеранских программ в Украине, и требуется значительно большая активность со стороны профильного министерства. Мы договорились с премьер-министром о соответствующей дополнительной отраслевой работе", — отметил президент.

Кроме того, он также определил министерства, которые должны обеспечить результат в соответствующих направлениях. Прежде всего это касается Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства финансов, Министерства энергетики и Министерства экономики.

"Прежде всего это задача для министерств иностранных дел Украины, обороны, финансов, энергетики, экономики. Нужны реальные результаты", — резюмировал лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина переживет следующий отопительный сезон, хотя он будет непростым. Подготовка к зиме уже идет, однако по некоторым направлениям наблюдается отставание от плана. В ОП также ожидают реализации одного из энергетических проектов, подробности которого пока не раскрывают.

Новини.LIVE также писали, что по состоянию на 22 августа 2026 года правительственный план подготовки к зимним вызовам и защите инфраструктуры на данный момент выполнен примерно на 47%. Аудит выявил отставание в восстановительных работах в ряде областей. Для завершения работ уже определены ответственные лица.