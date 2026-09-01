Зеленский оценил уровень безопасности украинских школ

Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Он подчеркнул важность возвращения детей к очному обучению, но отметил, что уровень безопасности в некоторых школах до сих пор не соответствует потребностям учащихся.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в комментарии журналистам, информирует для Новини.LIVE.

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Зеленский об укрытиях в школах

Владимир Зеленский отметил, что к началу нового учебного года в украинских школах созданы необходимые условия. В то же время, по его словам, не все учебные заведения имеют достаточный уровень безопасности.

Президент подчеркнул, что государство должно продолжать работать над обустройством укрытий и другими мерами безопасности, необходимыми для обучения детей во время войны.

"К сожалению, не все школы оборудованы на высоком уровне, как здесь, например, бомбоубежища. Все это нужно вкладывать — в автобусы. Доведем до конца все эти реформы. Но при этом нужно и признавать, что все еще не на том уровне, которого заслуживают наши дети", — сказал Зеленский.

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Также глава государства вспомнил собственное детство и первый сентябрь. По его словам, первые годы учебы он провел в Монголии, куда его отца-ученого направили на работу.

В то же время Зеленский отметил, что его школьный опыт нельзя сравнивать с современными реалиями украинских детей, которые учатся во время пандемии и полномасштабной войны.

Президент подчеркнул, что украинским школьникам не хватает живого общения из-за длительного периода дистанционного обучения.

"Нашим детям очень не хватает общения. У нас очень долго длится онлайн-обучение. Начиная с ковида, а затем [полномасштабная. — Ред.] война — почти пять лет. Детям этого не хватает", — отметил президент.

Зеленский также поблагодарил родителей за то, что они поддерживают детей и помогают им продолжать обучение, несмотря на войну. По его словам, украинские школьники, их семьи и все государство проходят один из самых сложных этапов борьбы за независимость Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский вместе с детьми находился в укрытии во время российской атаки. Президент пообщался с учениками и педагогами, которые также были вынуждены спуститься в укрытие из-за угрозы обстрела.

Ранее Новини.LIVE писали, что Зеленский поручил обеспечить многоквартирные дома резервными источниками питания. Речь идет о подготовке к возможным перебоям с электроснабжением и укреплении устойчивости жилищной инфраструктуры.