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Головна Новини дня РФ вдарила по двох АЗС на Житомирщині: є загроза повторних ударів

РФ вдарила по двох АЗС на Житомирщині: є загроза повторних ударів

Ua ru
21 вересня 2026 14:11
Росія 21 вересня атакувала дві АЗС на Житомирщині: що відомо про наслідки
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Житомирщини. Фото: t.me/zhytomyrskaODA

Російські окупанти у понеділок, 21 вересня, атакували автозаправні станції у Житомирській області. Інформація про постраждалих не надходила. Водночас робота спецслужб ускладнюється через загрозу повторних ударів.

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Житомирщини 21 вересня

Зокрема, Росія атакувала автозаправку на трасі М-06 у передмісті Звягеля. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється. Наразі наслідки ліквідовано, а рух трасою М-06 відновлено.

Атака Росії на Житомирську область 21 вересня
Ліквідація наслідків російського обстрілу Житомирської області. Фото: t.me/zhytomyrskaODA

Крім того, противник завдав удару по ще одній АЗС в Звягельському районі Житомирщини. Пошкоджень зазнала заправка мережі WOG. Інформація про жертв та поранених не надходила. 

"Нагадуємо власникам та відвідувачам автозаправних комплексів про необхідність суворо дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. Перебувайте у безпечних місцях, не залишайте свої автівки на території АЗС", — додав Бунечко.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, у ніч проти 21 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя, внаслідок чого є влучання в багатоповерхівки та ТЦ. 

А міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник під час Карпатського саміту C8 заявив, що з початку повномасштабної війни внаслідок російських атак постраждали 567 об’єктів залізниці.

війна АЗС обстріли Житомирська область Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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