РФ обстріляла вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині

Росія обстріляла вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині
Російські війська завдали удару по адміністративній будівлі вугільного підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, за попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення. Повідомляється, що від початку повномасштабної війни теплоелектростанції компанії були атаковані РФ понад 230 разів.
Про це повідомили у ДТЕК, передає Новини.LIVE.
На підприємстві спалахнула пожежа
Після обстрілу на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували займання, наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
За попередньою інформацією, один із працівників підприємства зазнав осколкових поранень.
У ДТЕК наголосили, що російські війська систематично атакують енергетичні та вугільні підприємства компанії.
"Росія системно атакує підприємства ДТЕК. Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак. Неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині", — йдеться в джерелі.
Новини.LIVE писали, що Росія продовжує завдавати жорстоких ударів по Україні. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що українська розвідка постійно відстежує дії Росії та доповідає про них військово-політичному керівництву. За його словами, Україна розуміє тактику та цілі ворога й відповідно готує заходи протидії.
Новини.LIVE повідомляли, що глава держави Володимир Зеленський повідомив, що лише від початку 30 вересня через російські обстріли постраждали 24 людини, ще семеро загинули, серед них — дитина. Він обговорив з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере посилення української ППО та забезпечення винищувачів F-16 необхідними засобами.