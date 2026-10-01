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Головна Новини дня Росія обстріляла вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині

Росія обстріляла вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині

Ua ru
1 жовтня 2026 20:57
РФ обстріляла вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині
Пожежа на вугільному підприємстві ДТЕК. Фото: ДТЕК/Facebook

Російські війська завдали удару по адміністративній будівлі вугільного підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, за попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення. Повідомляється, що від початку повномасштабної війни теплоелектростанції компанії були атаковані РФ понад 230 разів.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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На підприємстві спалахнула пожежа

Після обстрілу на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували займання, наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

За попередньою інформацією, один із працівників підприємства зазнав осколкових поранень.

У ДТЕК наголосили, що російські війська систематично атакують енергетичні та вугільні підприємства компанії.

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"Росія системно атакує підприємства ДТЕК. Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак. Неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині", — йдеться в джерелі.

Новини.LIVE писали, що Росія продовжує завдавати жорстоких ударів по Україні. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що українська розвідка постійно відстежує дії Росії та доповідає про них військово-політичному керівництву. За його словами, Україна розуміє тактику та цілі ворога й відповідно готує заходи протидії.

Новини.LIVE повідомляли, що глава держави Володимир Зеленський повідомив, що лише від початку 30 вересня через російські обстріли постраждали 24 людини, ще семеро загинули, серед них — дитина. Він обговорив з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере посилення української ППО та забезпечення винищувачів F-16 необхідними засобами.
 

Дніпропетровська область обстріли ДТЕК війна в Україні атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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