Россия обстреляла угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области

Пожар на угольном предприятии ДТЭК. Фото: ДТЭК/Facebook

Российские войска нанесли удар по административному зданию угольного предприятия ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки, по предварительным данным, один работник получил осколочные ранения. Сообщается, что с начала полномасштабной войны теплоэлектростанции компании подверглись атакам со стороны РФ более 230 раз.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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На предприятии вспыхнул пожар

После обстрела на территории предприятия возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали возгорание, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

По предварительной информации, один из сотрудников предприятия получил осколочные ранения.

В ДТЭК подчеркнули, что российские войска систематически атакуют энергетические и угольные предприятия компании.

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"Россия систематически атакует предприятия ДТЭК. С начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись более чем 230 вражеским атакам. Неоднократно под ударами оказываются и угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области", — говорится в источнике.

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