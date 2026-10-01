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Главная Новости дня РФ обстреляла угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области

РФ обстреляла угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области

Ua ru
1 октября 2026 20:57
Россия обстреляла угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области
Пожар на угольном предприятии ДТЭК. Фото: ДТЭК/Facebook

Российские войска нанесли удар по административному зданию угольного предприятия ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки, по предварительным данным, один работник получил осколочные ранения. Сообщается, что с начала полномасштабной войны теплоэлектростанции компании подверглись атакам со стороны РФ более 230 раз.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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На предприятии вспыхнул пожар

После обстрела на территории предприятия возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали возгорание, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

По предварительной информации, один из сотрудников предприятия получил осколочные ранения.

В ДТЭК подчеркнули, что российские войска систематически атакуют энергетические и угольные предприятия компании.

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"Россия систематически атакует предприятия ДТЭК. С начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись более чем 230 вражеским атакам. Неоднократно под ударами оказываются и угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области", — говорится в источнике.

Новини.LIVE писали, что Россия продолжает наносить жестокие удары по Украине. В частности, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинская разведка постоянно отслеживает действия России и докладывает о них военно-политическому руководству. По его словам, Украина понимает тактику и цели врага и соответственно готовит меры противодействия.

Новини.LIVE сообщали, что глава государства Владимир Зеленский сообщил, что только с начала 30 сентября в результате российских обстрелов пострадали 24 человека, ещё семеро погибли, среди них — ребёнок. Он обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере укрепление украинской ПВО и обеспечение истребителей F-16 необходимыми средствами.

Днепропетровская область обстрелы ДТЭК война в Украине атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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