Зеленский заявил, что в Украине не осталось ни одной уцелевшей ТЭС

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Сербии 8 августа 2026 года. Фото: Reuters

В Украине из-за российских ударов фактически не осталось ни одной целой тепловой электростанции, что создает серьезные проблемы в преддверии зимы. Президент Владимир Зеленский заявил о важности укрепления сотрудничества в энергетической сфере между Украиной и Сербией. Также он подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны, достойному миру и гарантированной безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, сделанное в субботу, 8 августа.

Зеленский рассказал о вызовах, стоящих перед Украиной зимой

Во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем Владимир Зеленский поднял вопрос о вызовах, стоящих перед Украиной в преддверии зимнего периода. Президент отдельно подчеркнул сложную ситуацию в украинской энергетике из-за российских ударов.

В то же время Зеленский подчеркнул важность всех проектов энергетического сотрудничества с международными партнерами и отметил, что Украина и Сербия имеют возможности для усиления взаимодействия в этой сфере.

"Мы также говорили о вызовах этой зимы для Украины, когда у нас фактически не осталось ни одной целой тепловой электростанции из-за российских ударов, когда российские ракеты нацелены именно на то, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой. Все проекты нашего сотрудничества с партнерами в энергетике имеют большое значение. Важно, что есть пути укрепления энергетического сотрудничества между нашими странами", — отметил глава государства.

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Украина и Сербия хотят ускорить переговоры о зоне свободной торговли

Отдельной темой переговоров стало углубление экономического сотрудничества между Украиной и Сербией. Зеленский призвал команды двух стран активизировать работу над соглашением о зоне свободной торговли.

По словам президента, переговоры о зоне свободной торговли продвигаются, что является позитивным сигналом. Он также выразил надежду, что до конца этого года стороны смогут подготовить все необходимое для заключения соответствующего соглашения.

"Нашим командам предстоит хорошо поработать, чтобы ускорить заключение соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Сербией. Эти переговоры продвигаются, это позитивно, и было бы хорошо подготовить до конца этого года все для заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Сербией", — отметил лидер.

Зеленский высказался о пути Сербии в ЕС

В ходе переговоров также обсуждались отношения Сербии с Европейским союзом. Зеленский заявил, что Украина будет рада, если путь Сербии в ЕС ускорится:

"Мы обсудили отношения с Европейским союзом, и мы будем рады, если путь Сербии в Евросоюз ускорится".

Президент также подчеркнул необходимость плодотворного сотрудничества между европейскими странами. По его словам, оно должно основываться на взаимном уважении и взаимовыгодных отношениях.

Отдельно Зеленский отметил, что каждый европейский народ должен получать от ЕС четкий сигнал о том, что он нужен Европе:

"Мы все в Европе должны сотрудничать друг с другом, максимально плодотворно, на основе взаимного уважения и взаимовыгодных отношений. Важно, чтобы каждый народ в Европе получал от Евросоюза четкие сигналы и четкое ощущение, что этот народ нужен Европе и что нельзя потерять никого для Европы".

Зеленский рассказал о дипломатических перспективах завершения войны

Еще одной темой беседы с сербским президентом стала дипломатия и возможности, которые могут способствовать завершению войны в Украине.

"Мы также говорили с господином президентом о дипломатии, обо всех дипломатических перспективах, которые могут помочь положить конец этой войне", — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина стремится к достойному миру и гарантированной безопасности. Он отметил, что для этого необходимо использовать каждую имеющуюся возможность, а также привлекать государства, имеющие влияние на соответствующие процессы.

Среди таких возможностей президент назвал взаимодействие с Вашингтоном, Пекином, европейскими столицами, партнерами Украины на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, а также с другими государствами мира.

"Важно, чтобы во всем мире знали: мы хотим — и это правда, и это факт — достойного мира, чтобы каждая возможность была использована ради мира, ради гарантированной безопасности. Все имеющиеся возможности, которые только есть и в Вашингтоне, и в Пекине, в столицах Европы, у наших партнеров на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива, во всех столицах мира, которые имеют влияние на соответствующие процессы", — подчеркнул украинский лидер.

Новини.LIVE сообщали, что Сербия готовит для Украины новый пакет гуманитарной помощи, в частности для медицинской и энергетической сфер. Владимир Зеленский и Александр Вучич также обсудили развитие инфраструктуры, портов, железных дорог и совместные проекты. Отдельно стороны затронули вопросы экономического, безопасностного и продовольственного сотрудничества.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина и Сербия подписали Меморандум о сотрудничестве во время официального визита Владимира Зеленского в Белград. Документ подписали министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драган Гламочич и посол Украины в Сербии Александр Литвиненко. Детали договоренностей стороны обнародуют позднее.