Подписание меморандума между Украиной и Сербией. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Сербию. В ходе переговоров с президентом Александаром Вучичем 8 августа был подписан Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Сербией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию лидеров обеих стран.

Визит президента в Сербию

Украина и Сербия подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом стало известно на пресс-конференции лидеров обеих стран.

Перед началом пресс-конференции состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в нескольких отраслях. Документ подписали министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драган Гламочич и посол Украины в Сербии Александр Литвиненко.

Читайте также:

Подробности меморандума станут известны позже.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский 7 августа впервые за время своего президентства прибыл в Сербию. Президент подчеркнул, что Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с Сербией.

Мы также писали, что президент Сербии Александар Вучич однажды посетил Украину. В июне 2025 года в Одессе он предложил помощь Сербии в послевоенном восстановлении городов.