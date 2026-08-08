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Главная Новости дня Украина и Сербия подписали Меморандум о сотрудничестве

Украина и Сербия подписали Меморандум о сотрудничестве

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 13:25
Украина и Сербия подписали Меморандум о сотрудничестве
Подписание меморандума между Украиной и Сербией. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Сербию. В ходе переговоров с президентом Александаром Вучичем 8 августа был подписан Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Сербией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию лидеров обеих стран.

Визит президента в Сербию

Украина и Сербия подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом стало известно на пресс-конференции лидеров обеих стран.

Перед началом пресс-конференции состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в нескольких отраслях. Документ подписали министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драган Гламочич и посол Украины в Сербии Александр Литвиненко.

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Подробности меморандума станут известны позже.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский 7 августа впервые за время своего президентства прибыл в Сербию. Президент подчеркнул, что Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с Сербией.

Мы также писали, что президент Сербии Александар Вучич однажды посетил Украину. В июне 2025 года в Одессе он предложил помощь Сербии в послевоенном восстановлении городов.

Владимир Зеленский Александар Вучич меморандум
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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