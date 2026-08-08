Зеленський заявив, що в Україні не залишилося жодної вцілілої ТЕС

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Сербії 8 серпня 2026 року. Фото: Reuters

В Україні через російські удари фактично не залишилося жодної цілої теплової електростанції, що створює серйозні виклики напередодні зими. Президент Володимир Зеленський заявив про важливість посилення енергетичної співпраці між Україною та Сербією. Також він наголосив, що Україна прагне завершення війни, достойного миру та гарантованої безпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у суботу, 8 серпня.

Зеленський розповів про виклики для України взимку

Під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем Володимир Зеленський порушив питання викликів, які постали перед Україною напередодні зимового періоду. Президент окремо наголосив на складній ситуації в українській енергетиці через російські удари.

Водночас Зеленський підкреслив важливість усіх проєктів енергетичної співпраці з міжнародними партнерами та зазначив, що Україна і Сербія мають можливості для посилення взаємодії в цій сфері.

"Ми говорили також про виклики цієї зими для України, коли у нас фактично не залишилось жодної цілої теплової електростанції, через російські удари, коли російські ракети націлені саме на те, щоб зробити життя українців нестерпним. Всі проєкти нашої співпраці з партнерами в енергетиці мають велике значення. Важливо, що є шляхи посилення енергетичної співпраці між нашими країнами", — зазначив глава держави.

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Україна та Сербія хочуть прискорити переговори про зону вільної торгівлі

Окремою темою переговорів стало поглиблення економічної співпраці між Україною та Сербією. Зеленський закликав команди двох країн активізувати роботу над домовленістю про зону вільної торгівлі.

За словами президента, переговори щодо зони вільної торгівлі просуваються, що є позитивним сигналом. Він також висловив сподівання, що до кінця цього року сторони зможуть підготувати все необхідне для укладення відповідної угоди.

"Наші команди мають добре попрацювати, щоб прискорити домовленість про зону вільної торгівлі між Україною та Сербією. Ці переговори просуваються, це позитивно, і було б добре підготувати до кінця цього року все для укладення угоди про вільну торгівлю між Україною і Сербією", — зазначив лідер.

Зеленський висловився про шлях Сербії до ЄС

Під час переговорів також обговорили відносини Сербії з Європейським Союзом. Зеленський заявив, що Україна буде рада, якщо шлях Сербії до ЄС прискориться:

"Ми обговорили відносини з Європейським Союзом, і ми будемо раді, якщо шлях Сербії в Євросоюз прискориться".

Президент також наголосив на необхідності плідної співпраці між європейськими країнами. За його словами, вона має ґрунтуватися на взаємній повазі та взаємовигідних відносинах.

Окремо Зеленський зазначив, що кожен європейський народ має отримувати від ЄС чіткий сигнал про те, що він потрібен Європі:

"Ми всі в Європі маємо співпрацювати один з одним, максимально плідно, на основі взаємної поваги і взаємовигідних відносин. Важливо, щоб кожен народ в Європі отримував від Євросоюзу чіткі сигнали і чітку емоцію, що цей народ в Європі потрібен, і що не можна нікого для Європи втратити".

Зеленський розповів про дипломатичні перспективи завершення війни

Ще однією темою розмови із сербським президентом стала дипломатія та можливості, які можуть сприяти завершенню війни в Україні.

"Ми говорили також з паном президентом про дипломатію, про всі дипломатичні перспективи, які можуть спрацювати, щоб закінчити цю війну", — поінформував Зеленський.

Він наголосив, що Україна прагне достойного миру та гарантованої безпеки. Він зазначив, що для цього необхідно використовувати кожну наявну можливість, а також залучати держави, які мають вплив на відповідні процеси.

Серед таких можливостей президент назвав взаємодію з Вашингтоном, Пекіном, європейськими столицями, партнерами України на Близькому Сході та в країнах Затоки, а також з іншими державами світу.

"Важливо, щоб всюди у світі знали, що ми хочемо, і це правда, і це факт, ми хочемо достойного миру, щоб кожна можливість була використана заради миру, заради гарантованої безпеки. Всі наявні можливості, які тільки є і у Вашингтоні, і в Пекіні, в столицях Європи, наших партнерів на Близькому Сході, в Затоці, в усіх столицях світу, які мають вплив на відповідні процеси", — наголосив український лідер.

Новини.LIVE інформували, що Сербія готує для України новий пакет гуманітарної допомоги, зокрема для медичної та енергетичної сфер. Володимир Зеленський і Александр Вучич також обговорили розвиток інфраструктури, портів, залізниці та спільні проєкти. Окремо сторони порушили питання економічної, безпекової та продовольчої співпраці.

Новини.LIVE також писали, що Україна та Сербія підписали Меморандум про співробітництво під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Белграда. Документ підписали міністр сільського, лісового та водного господарства Сербії Драган Гламочич та посол України в Сербії Олександр Литвиненко. Деталі домовленостей сторони мають оприлюднити згодом.