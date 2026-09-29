Юсов: РФ не изменит подходы к войне против Украины в ближайшее время

Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что оснований ожидать изменения подходов российского руководства в ближайшее время нет. По его словам, украинская разведка отслеживает цели России и последствия её ударов по Украине. В то же время Украина готовит и реализует меры противодействия российским атакам военными и дипломатическими средствами.

Об этом Андрей Юсов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Что разведка знает о целях России

Андрей Юсов отметил, что украинская разведка работает и регулярно информирует военно-политическое руководство о действиях России. По его словам, соответствующая информация также регулярно обнародуется представителями Сил безопасности и обороны.

Представитель ГУР подчеркнул, что сейчас Украина видит террористическую тактику врага, его цели и последствия нанесенных ударов. В ответ на них готовится и реализуется противодействие.

"Соответственно готовится и реализуется противодействие этим ударам, опять же абсолютно террористическим", — отметил Юсов.

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Он также заявил, что эти удары, с точки зрения международного права, являются военными преступлениями. В то же время, по словам Юсова, оснований ожидать в ближайшее время изменения подходов российского диктатора Путина и его военной группировки нет.

При этом Юсов подчеркнул, что Украина будет продолжать делать все возможное для достижения справедливого мира.

По его словам, для этого будут использоваться военные и дипломатические пути. Он добавил, что соответствующие усилия будут предпринимать военные, военно-политическое руководство и вся украинская нация.

Новини.LIVE сообщали, что глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что Украина уже испытывает дроны-перехватчики непосредственно в боевых условиях. Прототипы уже сбивают вражеские беспилотники, однако пока не в необходимом количестве. Буданов отметил, что их массовое применение может начаться в течение нескольких месяцев.

Новини.LIVE также писали, что, по словам премьера Сергея Корецкого, Украина успешно испытала новые перехватчики против реактивных дронов типа Shahed. Глава правительства отметил, что главной задачей сейчас является наращивание их производства. По его словам, для защиты от реактивных БпЛА также будут задействованы авиация и дополнительные средства ПВО.