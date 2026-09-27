Корецкий заявил об успешных испытаниях перехватчиков для реактивных шахедов

Сергей Корецкий. Фото: acebook.com/sergii.koretskyi

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Украина успешно испытала средства перехвата реактивных дронов типа Shahed. По его словам, ключевой задачей является наращивание их производства.

Об этом Сергей Корецкий рассказал в интервью ТСН, передает Новини.LIVE.

Реклама

Перехватчики против реактивных БПЛА

"Подтверждаю, действительно проводятся эффективные испытания новых перехватчиков. Главная и чрезвычайно важная задача — это наращивание производства. Это требует некоторого времени. То, что российские террористы изменили тактику — это факт, мы все это видим. Ну, как и все, в прифронтовых регионах, в этих реалиях люди живут уже много лет", — отметил Корецкий.

По его словам, существует несколько способов сбивать реактивные дроны. В частности, речь идет об авиации, перехватчиках, дополнительных средствах зенитной ракетной обороны. Корецкий подчеркнул, что все это очень тщательно прорабатывается.

"Нет какого-то одного единственного уникального метода, как защититься от, например, реактивных "шахедов", реактивных дронов. Поэтому необходимо, чтобы сочетание всех этих мер было максимально эффективно внедрено", — добавил премьер.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в течение этой недели российские оккупанты выпустили по Украине более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов. Под ударом оказались жилые дома, объекты энергетики и другая гражданская инфраструктура.

А 25 сентября Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого обсудили результаты испытаний средств перехвата российских реактивных "шахедов", актуальные потребности для укрепления обороны, развитие производства реактивных двигателей в Украине и другие вопросы.