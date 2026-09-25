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Главная Новости дня Ставка Зеленского: Украина ускоряет производство перехватчиков

Ставка Зеленского: Украина ускоряет производство перехватчиков

Ua ru
25 сентября 2026 19:36
Зеленский провел совещание в штабе: обсудили перехватчики и планы России
Резиденция Верховного Главнокомандующего. Фото: Зеленский/Facebook

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе встречи обсудили результаты испытаний средств перехвата российских реактивных "шахедов", потребности в укреплении обороны, производство реактивных двигателей в Украине, планы России на 2027 год, новые санкции и защиту критически важных объектов связи.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Испытания средств перехвата "шахедов"

Одним из главных вопросов Ставки стали результаты испытаний средств перехвата российских реактивных "шахедов". Участники заседания обсудили процент сбиваемых целей и опыт команд, занимающихся их перехватом.

Также определили основные средства, которые могут усилить украинскую оборону. Зеленский сообщил, что производство соответствующих средств планируют ускорить.

Отдельно приняли новые решения о развертывании в Украине производства реактивных двигателей различных типов.

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Ставка Головнокомандувача 25 вересня
Военные на Ставке. Фото: Зеленский/Facebook

ГУР раскрыло планы России на 2027 год

Отдельный доклад на Штабе представило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Речь шла о технологических планах России на 2027 год, в частности об вооружении и других средствах, на которые рассчитывает страна-агрессор.

Головне управління розвідки, доповідь на Ставці 25 вересня
Доклад Олега Иващенко в Штабе. Фото: Зеленский/Facebook

В разведке также проанализировали российские производственные возможности и схемы поставок компонентов в Россию. Украина будет корректировать свои меры противодействия в соответствии с выявленными угрозами.

Украина готовит новые санкции против схем РФ

Зеленский назвал приоритетной задачей для Министерства иностранных дел Украины и всей дипломатической службы подготовку новых санкционных пакетов партнеров.

Особое внимание планируется уделить теневым схемам, которые Россия использует для обеспечения производства беспилотников и ракет, в частности баллистических.

Сергій Корецький на Ставці Зеленського
Сергей Корецкий на штабе Главнокомандующего. Фото: Зеленский/Facebook

Защита дата-центров и объектов связи

На Штабе также приняли дополнительные решения по защите и обеспечению бесперебойной работы дата-центров и других объектов, критически важных для сферы связи.

Президент подчеркнул, что эти решения должны быть полностью реализованы на всех уровнях. За их выполнение, по словам Зеленского, несут личную ответственность правительственные чиновники и руководители спецслужб.

Ігор Клименко на Ставці 25 вересня
Игорь Клименко на штабе Зеленского. Фото: Зеленский/Facebook

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Александр Поклад докладывал Владимиру Зеленскому о создании нового дрона-перехватчика. По словам главы государства, военная контрразведка СБУ уже успешно применила эту разработку в ходе противодействия российским реактивным "шахедам".

Также Новини.LIVE писали о том, что Китай делится с Россией новыми технологиями, связанными с использованием дронов. По словам главы государства, речь идет, в частности, о беспилотниках, которые могут подлетать непосредственно к окну дома, зависать там и ждать, когда появятся люди.

Владимир Зеленский война в Украине Шахед производство оружия ГУР МО України реактивные дроны
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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