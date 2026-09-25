Зеленський провів Ставку: обговорили перехоплювачі та плани Росії

Ставка Верховного Головнокомандувача. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час зустрічі обговорили результати випробувань засобів перехоплення російських реактивних "шахедів", потреби для посилення оборони, виробництво реактивних двигунів в Україні, плани Росії на 2027 рік, нові санкції та захист критично важливих об'єктів зв'язку.

Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Випробування перехоплювачів "шахедів"

Одним із головних питань Ставки стали результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних "шахедів". Учасники засідання обговорили відсоток збиття таких цілей та досвід команд, які займаються їхнім перехопленням.

Також визначили основні засоби, які можуть посилити українську оборону. Зеленський повідомив, що виробництво відповідних засобів планують прискорити.

Окремо ухвалили нові рішення щодо розгортання в Україні виробництва реактивних двигунів різних типів.

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Військові на Ставці. Фото: Зеленський/Facebook

ГУР розкрило плани Росії на 2027 рік

Окрему доповідь на Ставці представило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Йшлося про технологічні плани Росії на 2027 рік, зокрема про озброєння та інші засоби, на які розраховує країна-агресор.

Доповідь Олега Іващенка на Ставці. Фото: Зеленський/Facebook

У розвідці також проаналізували російські виробничі можливості та схеми постачання компонентів до Росії. Україна коригуватиме свою протидію відповідно до виявлених загроз.

Україна готує нові санкції проти схем РФ

Зеленський назвав пріоритетним завданням для Міністерства закордонних справ України та всієї дипломатичної служби підготовку нових санкційних пакетів партнерів.

Особливу увагу планують приділити тіньовим схемам, які Росія використовує для забезпечення виробництва безпілотників і ракет, зокрема балістичних.

Сергій Корецький на Ставці Головнокомандувача. Фото: Зеленський/Facebook

Захист дата-центрів та об'єктів зв'язку

На Ставці також ухвалили додаткові рішення для захисту та безперервної роботи дата-центрів і інших об'єктів, критично важливих для сфери зв'язку.

Президент наголосив, що ці рішення мають бути повністю реалізовані на всіх рівнях. За їх виконання, за словами Зеленського, несуть персональну відповідальність урядовці та керівники спецслужб.

Ігор Клименко на Ставці Зеленського. Фото: Зеленський/Facebook

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Олександр Поклад доповідав Володимиру Зеленському про створення нового дрона-перехоплювача. За словами глави держави, військова контррозвідка СБУ вже успішно застосувала цю розробку під час протидії російським реактивним "Шахедам"

Також Новини.LIVE писали про те, що Китай ділиться з Росією новими технологіями, пов’язаними з використанням дронів. За словами глави держави, йдеться, зокрема, про безпілотники, які можуть підлітати безпосередньо до вікна будинку, зависати там і чекати, коли з’являться люди.